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На референдуме в Астане проголосовали звезды казахстанского спорта

Проголосовали на референдуме в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:08 Фото: акимат города Астаны
Сегодня известные спортсмены из Астаны принимают активное участие в голосовании на избирательных участках.

Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Олимпийский чемпион по боксу и заслуженный мастер спорта Серик Сапиев проголосовал на избирательном участке №165, легендарный спортсмен в тяжелой атлетике Илья Ильин посетил участок №88, а также столичный боец, тренер по ММА Василий Тахтай сделал свой выбор на участке №336.

Также в референдуме участвуют Ергали Шамей, серебряный призер Паралимпийских игр по пара дзюдо, и Сиязбек Далиев, участник Паралимпийских игр по плаванию.

Проголосовали на референдуме в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:08

Фото: акимат города Астаны


Кроме того, проголосовала Галина Дуванова, серебряный призер летних Азиатских игр по джиу-джитсу. Участие известных представителей спорта Казахстана подчеркивает значимость референдума и активность спортивного общества.

"Как спортсменка, я проголосовала и верю, что каждая казахстанка и каждый казахстанец должны принимать решения, опираясь на свои спортивные и жизненные ценности. Каждый голос важен, и я надеюсь, что наши сограждане проявят активность в этом значимом для нашего будущего вопросе, так же как мы стремимся к победе на соревнованиях", – высказалась Галина Дуванова.
Проголосовали на референдуме в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:08

Фото: акимат города Астаны

"Я проголосовал и считаю, что каждый казахстанец обязан принимать решение, опираясь на свои личные убеждения. Каждый голос имеет значение, и я уверен, что наши сограждане проявят активность и ответственность в этом важном вопросе для нашего будущего", – сказал Ергали Шамей.


Напомним, с раннего утра в Астане начали работать избирательные участки. На всех участках наблюдается активность жителей столицы. Всего с 7 часов утра в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

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