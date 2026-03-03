#Референдум-2026
Общество

Акмолинцам разъяснили как можно получить открепительное удостоверение на право голосования

Как получить открепительное удостоверение, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:15 Фото: Акмолинская областная избирательная комиссия
15 марта в Акмолинской области будет открыто 760 избирательных участков для голосования. Все они начнут работу в 7:00 и завершат в 20:00.

Избирательные участки уже полностью готовы к проведению голосования: организована работа комиссий, помещения оборудованы всем необходимым. Ведется и разъяснительная работа с населением по процедуре голосования.

Одним из актуальных вопросов для избирателей остается возможность проголосовать не по месту постоянной регистрации. В этом случае граждане могут воспользоваться открепительным удостоверением.

Как пояснила председатель Кокшетауской городской комиссии референдума Мариям Калиева, получить документ можно заранее.

"При перемене места пребывания с 27 февраля до 18:00 часов 14 марта по просьбе гражданина и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, участковая комиссия по месту регистрации выдает открепительное удостоверение на право голосования", – отметила она. В день голосования гражданину необходимо предъявить открепительное удостоверение и удостоверение личности на участке по месту фактического пребывания. После предъявления документов участковая комиссия включает гражданина в список имеющих право участвовать в республиканском референдуме и выдает бюллетень для голосования", – уточнила председатель комиссии.

По словам Мариям Калиевой, важно помнить, что открепительное удостоверение используется только один раз и остается на участке, где избиратель проголосовал. Утерянные документы не подлежат восстановлению. Кроме того, удостоверения не выдаются гражданам, планирующим голосовать в пределах одного населенного пункта.

Для удобства жителей региона в Акмолинской области организовано дополнительное информирование. Работает call-центр и Telegram-бот, с помощью которых можно узнать номер своего избирательного участка по ИИН.

Как сообщила председатель Целиноградской районной территориальной комиссии Асель Айткужина, электронный сервис доступен только для жителей Акмолинской области.

"Гражданин может зайти в Telegram-бот и по ИИН узнать номер своего избирательного участка. Это упрощает процесс информирования и позволяет заранее уточнить место голосования", – подчеркнула она.

К слову, на всех избирательных участках размещены разъяснения по вопросам закрепления и открепления избирателей.

Айсулу Омарова
