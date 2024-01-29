Стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента Финляндии

В Финляндии завершилось голосование на выборах президента. 900 избирательных участков закрылись в 00:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 30 января.



В ходе досрочного голосования (17-23 января) свою позицию выразили рекордные 44,7% жителей (чуть более 1,91 млн человек из 4,28 млн). Явка в досрочный период оказалась выше, чем когда-либо. На предыдущих выборах президента шесть лет назад она составила 36,7%.



Как пишет ТАСС со ссылкой на Минюст Финляндии, на выборах лидируют бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД, депутат Пекка Хаависто.

"После подсчета 61,1% голосов Стубб набирает 28,3%, Хаависто – 25,8%, спикер парламента Юсси Халла-ахо – 16,2%, глава ЦБ Олли Рен – 15,5%, остальные – менее 10%", – говорится в сообщении.

Если, как ожидается, ни один из кандидатов не наберет более половины голосов в первом туре выборов, будет проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов в первом туре, отметили в Минюсте.



Финны выбирали из 9 кандидатов. Среди них председатель партии "Левый альянс" Ли Андерссон, генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен, председатель партии "Движение сейчас" Харри Харкимо, спикер парламента Юсси Халла-ахо, еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола, бывший премьер-министр, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя, а также депутат парламента, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто.

Действующий глава государства Саули Ниинистё завершает свою работу на посту главы государства, так как занимал эту должность максимально возможные два срока подряд.