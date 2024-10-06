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Центральная избирательная комиссия отчиталась о начале голосования на референдуме

Голосование на референдуме по АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 07:31 Фото: Центральной избирательной комиссии референдума
По состоянию на 7:00 в регионах Казахстана на всех 10 249 участков приступили к голосованию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге 6 октября заместитель председателя ЦИК Константин Петров, на 84 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00. В списки включено 12 млн 244 тыс. 683 казахстанца.

Участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 10 623 открепительных удостоверений на право голосования.

Всего открыто 10 323 участков для голосования, в том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах – 74 участка в 59 странах.

Ранее сообщалось о старте голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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