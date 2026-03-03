#Референдум-2026
Общество

Пожарная безопасность: более 300 рейдов провели спасатели по объектам общепита Астаны

Пожарные рейд Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 18:31 Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
Столичные спасатели продолжают проведение профилактических рейдовых мероприятий на объектах общественного питания в целях предупреждения пожаров и повышения уровня пожарной безопасности, передает официальный сайт акимата Астаны.

Рабочая группа по проведению профилактических рейдов по объектам общепита – киоскам, павильонам, точкам быстрого питания, донерным – организована Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны совместно с местными исполнительными органами.

По результатам проведенных 320 рейдовых мероприятий выявлено 426 объектов данной категории.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

В ходе обходов с субъектами предпринимательства проведена разъяснительная работа по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе разъяснены:

  • правила безопасной эксплуатации электрооборудования и газовых установок;
  • недопущение перегрузки электрических сетей;
  • необходимость наличия и исправного состояния первичных средств пожаротушения;
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к эвакуационным выходам.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

Дополнительно каждому субъекту предпринимательства вручены информационные письма (памятки) с основными требованиями пожарной безопасности и алгоритмом действий при возникновении пожара.

Наряду с этим в ходе рейдовых мероприятий выявлено 78 павильонов, не имеющих специальных разрешительных документов и договоров.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

С указанными субъектами проведена разъяснительная работа, по результатам которой незаконно установленные павильоны демонтированы, еще шесть перенесены с фасадной части зданий на тыльную сторону.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

В целях предотвращения пожаров и снижения их количества столичный ДЧС проводит следующую работу:

  • на постоянной основе организуются совместные рейдовые мероприятия с участием представителей местных исполнительных органов и заинтересованных государственных органов;
  • усилена адресная профилактическая работа на объектах с повышенным уровнем пожарной опасности;
  • проводится информационно-разъяснительная работа с субъектами бизнеса о персональной ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности;
  • осуществляется распространение наглядных и информационных материалов (памяток, писем, рекомендаций);
  • через средства массовой информации и социальные сети доводятся требования пожарной безопасности, а также примеры типовых нарушений, приводящих к пожарам;
  • проводится анализ причин произошедших пожаров с последующим доведением результатов до владельцев и работников объектов общественного питания.
Канат Болысбек
