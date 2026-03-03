Пожарная безопасность: более 300 рейдов провели спасатели по объектам общепита Астаны
Рабочая группа по проведению профилактических рейдов по объектам общепита – киоскам, павильонам, точкам быстрого питания, донерным – организована Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны совместно с местными исполнительными органами.
По результатам проведенных 320 рейдовых мероприятий выявлено 426 объектов данной категории.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
В ходе обходов с субъектами предпринимательства проведена разъяснительная работа по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе разъяснены:
- правила безопасной эксплуатации электрооборудования и газовых установок;
- недопущение перегрузки электрических сетей;
- необходимость наличия и исправного состояния первичных средств пожаротушения;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к эвакуационным выходам.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
Дополнительно каждому субъекту предпринимательства вручены информационные письма (памятки) с основными требованиями пожарной безопасности и алгоритмом действий при возникновении пожара.
Наряду с этим в ходе рейдовых мероприятий выявлено 78 павильонов, не имеющих специальных разрешительных документов и договоров.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
С указанными субъектами проведена разъяснительная работа, по результатам которой незаконно установленные павильоны демонтированы, еще шесть перенесены с фасадной части зданий на тыльную сторону.
Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
В целях предотвращения пожаров и снижения их количества столичный ДЧС проводит следующую работу:
- на постоянной основе организуются совместные рейдовые мероприятия с участием представителей местных исполнительных органов и заинтересованных государственных органов;
- усилена адресная профилактическая работа на объектах с повышенным уровнем пожарной опасности;
- проводится информационно-разъяснительная работа с субъектами бизнеса о персональной ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности;
- осуществляется распространение наглядных и информационных материалов (памяток, писем, рекомендаций);
- через средства массовой информации и социальные сети доводятся требования пожарной безопасности, а также примеры типовых нарушений, приводящих к пожарам;
- проводится анализ причин произошедших пожаров с последующим доведением результатов до владельцев и работников объектов общественного питания.