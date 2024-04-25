Повысить цену на хлеб до 500 тенге предложил депутат из Жамбылской области

Депутат Жамбылского областного маслихата Мейрамбек Доненбаев предложил повысить цены на сельскохозяйственную продукцию. Народный избранник считает, что хлеб должен стоить как минимум 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет jambylinfo.kz, повышение цен, по мнению депутата, является главным механизмом поддержки сельхозтоваропроизводителей.

"Честно говоря, хлеб стоит очень дешево. Я сам – сельскохозяйственный товаропроизводитель. Выращенная мною пшеница не продается даже по 100 тенге. Из-за этого стоимость хлеба как минимум должна быть 500 тенге. Тогда улучшится состояние нашего села", – сказал Мейрамбек Доненбаев.

По его словам, 500 тенге – это подъемная для народа цена за хлеб.

"Потому что сейчас на помойке лежит не что-то другое, а хлеб. Не колбаса и мясная продукция, потому что они – дорогие", – мотивировал свое предложение Мейрамбек Доненбаев.

Коллеги народного избранника категорически не согласны с этим мнением. По их словам, повышение цены на хлеб до 500 тенге будет излишним.

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