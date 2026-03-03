Новая Конституция усиливает баланс власти и социальные гарантии – встречи в области Абай

Государственный советник Ерлан Карин совместно с членами Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" посетили область Абай и провели серию встреч с общественностью региона.

Совместно с госсоветником в регион выехали члены Общенациональной коалиции, депутаты Мажилиса Парламента – Нуртай Сабильянов, Ерлан Саиров, Нартай Сарсенгалиев, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, поэт Мухтар Ниязов, член Совета по молодежной политике при президенте РК Олжас Сулеймен и другие.



Ключевым мероприятием визита стала встреча с активом области в областной библиотеке имени Абая. В обсуждении приняли участие около 500 человек, в том числе депутаты маслихатов, члены общественных советов, представители политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, ветеранских организаций, бизнеса, сфер образования, здравоохранения, спорта, научного и молодежного сообщества.

Фото: Али Галым

В центре диалога находились положения проекта Новой Конституции и значимость предстоящего 15 марта республиканского референдума.

Государственный советник Ерлан Карин отметил, что работа над проектом велась на принципах открытости и широкого общественного участия, с учетом предложений граждан, поступивших через цифровые платформы e-Otinish и eGov. По его словам, предлагаемые изменения направлены на укрепление устойчивости системы государственного управления, усиление баланса полномочий и ответственности институтов власти, а также развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегических приоритетов государства.

"Большая часть ключевых концептуальных положений новой Конституции была предложена непосредственно Касым-Жомартом Кемелевичем. К примеру, новая преамбула была разработана на основе концептуальных тезисов президента. Глава государства является автором целого ряда норм и новаторских инициатив, направленных на защиту интересов наших граждан", – отметил Ерлан Карин.

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов подчеркнул усиление экономических гарантий – защиты всех форм собственности, приоритета национального законодательства и роли национальной валюты, что создает стабильные условия для бизнеса и инвестиций.

Фото: Али Галым

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова отметила закрепление развития образования, науки и инноваций на уровне стратегического приоритета, что усиливает государственную поддержку формирования человеческого капитала.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров обратил внимание на обновление законодательной ветви власти и усиление контрольных функций Курултая, а председатель совета ветеранов области Муратказы Алин подчеркнул значимость Новой Конституции для укрепления национальной культуры и традиционных семейных ценностей.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча с представителями творческой интеллигенции региона.

Фото: Али Галым

Темами обсуждения стали роль культуры, исторической памяти и национальной идентичности. Ерлан Карин подчеркнул, что Новая Конституция рассматривается не только как правовой документ, но и как современный общественный договор, отражающий ценностные ориентиры общества. Он отметил, что в основе проекта лежит человекоцентричный подход, при котором права, свободы и возможности граждан становятся ключевым ориентиром государственной политики.

Участники выразили поддержку закрепления в перечне принципов государственной деятельности сохранение историко-культурного наследия и поддержки национальной культуры.

В ходе визита члены Общенациональной коалиции также провели встречи с профсоюзными организациями, педагогическим сообществом, представителями сферы культуры, трудовым коллективом ТОО "СемАЗ" и молодежью области. В рамках диалога обсуждались вопросы защиты прав человека труда, обеспечения социальных гарантий, развития образования и науки, создания стабильных условий для экономического развития регионов и расширения возможностей для самореализации молодежи.

Фото: Али Галым

В целом встречи в области Абай продемонстрировали особое внимание местной общественности к предстоящему референдуму и высокий уровень поддержки проекта Новой Конституции. Участники отмечали, что документ отражает запрос общества на справедливость, устойчивость и модернизацию, усиливает социальные гарантии и создает условия для динамичного развития страны.