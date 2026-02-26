Новая Конституция усиливает защиту прав и цифровые гарантии – Коалиция в Актобе

Государственный советник Ерлан Карин совместно с членами Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области.

Совместно с госсоветником в регион выехали члены Общенациональной коалиции: заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева, министр юстиции Ерлан Сарсембаев, директор телерадиокомплекса президента Раушан Кажибаева, проректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Индира Рыстина, известный актер театра и кино Асылхан Толепов, продюсер и предприниматель Алмас Жали, генеральный директор медиахолдинга Uni-Q Group Мухамедкали Тауан, руководитель общественного объединения "Ұлттық рух" Аят Сугирбай.

Центральным мероприятием стала встреча с активом области, в которой приняли участие более тысячи человек: видные общественные деятели региона, ветераны труда, депутаты маслихатов, члены общественных советов, этнокультурных объединений, политических партий, НПО, сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса, молодежные лидеры и другие.

Фото: Али Галым

В начале встречи с приветственным словом выступил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

В свою очередь государственный советник Ерлан Карин в своем выступлении подробно остановился на процессе разработки проекта Новой Конституции и ее стратегическом значении для будущего страны. Он подчеркнул, что Новая Конституция определяет в качестве приоритетов образование, науку, инновации и человеческий капитал, задавая тем самым новый импульс развития страны. Госсоветник особо отметил, что Новая Конституция отражает интересы и запросы всех граждан страны, представителей всех социальных и профессиональных групп.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева разъяснила институциональные изменения, связанные с формированием однопалатного Парламента – Курултая, и их значение для укрепления законодательной ветви власти, защиты собственности и национальных экономических интересов.

Фото: Али Галым

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев акцентировал внимание на усилении гарантий прав и свобод граждан, верховенстве закона и практической реализации новых конституционных норм. Также министр отметил укрепление роли независимой адвокатуры в системе правосудия.

Уроженец Актюбинской области, Еңбек Ері Амангос Тулеуов подчеркнул социальную направленность Новой Конституции, ее человекоцентричный характер.

Актер театра и кино Асылхан Толепов отметил значение новых конституционных норм для развития культуры, свободы творчества и креативной индустрии.

В рамках визита также состоялась встреча с работниками железнодорожной отрасли на предприятии "Ақтөбе рельс – арқалық зауыты". В ходе диалога Ерлан Карин подчеркнул, что Новая Конституция усиливает социальную ориентированность государственной политики и закрепляет гарантии защиты трудовых прав граждан, повышая статус человека труда.

Фото: Али Галым

Далее в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова на встрече со студентами Ерлан Карин подробно остановился на основных новшествах многотомного академического издания по истории Казахстана, отметив масштабную и кропотливую работу отечественных ученых по формированию целостного взгляда на историческое развитие страны. Он подчеркнул, что конституционная реформа продолжает эту линию исторической преемственности, закрепляя ценности государственности и формируя правовую основу дальнейшего развития Казахстана как современного, справедливого и прогрессивного государства.

В рамках визита также состоялась встреча с представителями креативного сектора региона. На базе Aktobe IT Hub члены Коалиции встретились с представителями культуры, ИТ-сектора и креативной индустрии. В ходе обсуждения были затронуты вопросы развития человеческого капитала, поддержки инноваций и закрепления в Новой Конституции приоритетов науки, технологий и творческой свободы.

Фото: Али Галым

Еще одной точкой визита в регион стало АО "Актобе ТЭЦ". Члены Общенациональной коалиции встретились с коллективом, от работы которого напрямую зависит стабильность жизни города.

На всех мероприятиях жители Актюбинской области отмечали, что проект Новой Конституции отвечает общественному запросу на справедливость и институциональную стабильность, а также создает правовой фундамент для дальнейшей модернизации страны.

В целом встречи продемонстрировали широкую поддержку проекта Новой Конституции в регионе и высокую заинтересованность общественности в участии в референдуме 15 марта 2026 года.