События

Ерлан Карин: В новой Конституции отражены взгляды и принципы президента по развитию государства

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 12:10 Фото: Общенациональная коалиция
В ходе встречи членов Общенациональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!" с жителями области Абай государственный советник Ерлан Карин раскрыл детали подготовки проекта новой Конституции.
"Глава государства лично и детально изучил каждое предложение в рамках парламентских и конституционных реформ. Благодаря многолетнему опыту работы в Парламенте, Правительстве и международных организациях, президент глубоко понимает все нюансы и специфику работы с документами. Он осознает вес каждого слова и подходит к делу с предельной тщательностью", – сказал Карин.

Государственный советник отметил, что значительная часть ключевых изменений в Основной закон была инициирована непосредственно президентом, включая смысловое наполнение преамбулы и введение новых правовых защитных механизмов для населения.

"Большая часть ключевых концептуальных положений новой Конституции была предложена непосредственно Касым-Жомартом Кемелевичем. К примеру, новая преамбула была разработана на основе концептуальных тезисов президента. Глава государства является автором целого ряда норм и новаторских инициатив, направленных на защиту интересов наших граждан", – отметил он.

В качестве примера Ерлан Карин привел норму, усиливающую гарантии жилищных прав казахстанцев, которая ранее озвучивалась на правительственном уровне. Он напомнил, что на расширенном заседании Правительства 10 февраля глава государства предложил внести в Конституцию норму, запрещающую выселение граждан из жилья без соответствующего судебного решения.

Резюмируя выступление, Ерлан Карин подчеркнул, что в новой Конституции отражены взгляды и принципы президента по развитию государства.

"В обновленной Конституции нашли свое отражение основные принципы политического курса президента, а также его видение развития общества и государства. Поэтому мы можем с полной уверенностью утверждать, что глава государства является главным автором и инициатором Конституции", – сказал Госссоветник.

Айсулу Омарова
