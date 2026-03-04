#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Доклад ООН: Достижения Казахстана в страховом секторе находятся в центре внимания всего мира

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:00 Фото: pixabay
Страховой рынок Казахстана за последние годы вырос до 1,7 триллиона тенге. Однако затраты государственного бюджета на климатические риски продолжают расти.

Об этом говорится в докладе "Устойчивость к климатическим и стихийным бедствиям: разработка страховых и финансовых решений в Центральной Азии", подготовленном специалистами Программы развития ООН (ПРООН).

По мнению экспертов, страны Центральной Азии входят в число регионов, наиболее уязвимых к изменению климата. Опасные природные явления напрямую влияют на инфраструктуру, сельское хозяйство и экономическую стабильность региона. Однако уровень страхования от климатических катастроф и стихийных бедствий в странах Центральной Азии остается низким.

В частности, эксперты отмечают возможность внедрения более совершенных финансовых механизмов управления рисками в бизнесе и экономике с учетом уровня экономического развития и урбанизации нашей страны. В исследовании отмечается, что к концу 2025 года объем страховых премий в стране достиг 1,7 триллиона тенге, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году, активы страхового сектора увеличились более чем на 25%, приблизившись к 3,9 триллиона тенге, а количество заключенных страховых договоров превысило 18 миллионов.

В исследовании отмечается, что, хотя другие страны Центральной Азии часто страдают от стихийных бедствий, таких как засухи, наводнения и аномальная жара, доля страховых премий по страхованию non-life в ВВП невелика.

По мнению экспертов, наша страна обладает высоким потенциалом для внедрения инновационных инструментов управления климатическими рисками. Одним из них является параметрическое страхование, облигации от стихийных бедствий и климатические облигации. Эти финансовые инструменты позволят привлечь инвестиции для покрытия возможных убытков от стихийных бедствий и финансирования проектов по адаптации к изменению климата.

Кроме того, в исследовании освещается ряд проблем, в числе которых неполная интеграция страховых механизмов в государственную систему управления рисками, несоответствие страховых продуктов специфике климатических рисков, а также их недоступность для жителей сельской местности и малого бизнеса.

Экспертами предложен комплекс мер по развитию устойчивости страхования. Он включает в себя совершенствование законодательства и регулирования страхового рынка, усиление защиты прав потребителей, подготовка специалистов в страховом секторе и расширение программ финансовой грамотности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Активы страхового сектора выросли в два раза за последние четыре года
10:06, 07 сентября 2023
Активы страхового сектора выросли в два раза за последние четыре года
"Помогайки" на страховом рынке: как не попасть на их уловки
13:06, 24 апреля 2023
"Помогайки" на страховом рынке: как не попасть на их уловки
Страховой рынок Казахстана улучшает показатели
17:17, 10 января 2025
Страховой рынок Казахстана улучшает показатели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
14:21, Сегодня
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
Стало известно, кто из казахстанских тяжелоатлетов представит страну на чемпионате Азии
14:12, Сегодня
Стало известно, кто из казахстанских тяжелоатлетов представит страну на чемпионате Азии
Луиш Нани на месте: опубликован состав "Актобе" на новый сезон
14:04, Сегодня
Луиш Нани на месте: опубликован состав "Актобе" на новый сезон
Скончался бывший тренер сборной Казахстана по футболу
13:48, Сегодня
Скончался бывший тренер сборной Казахстана по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: