Доклад ООН: Достижения Казахстана в страховом секторе находятся в центре внимания всего мира

Страховой рынок Казахстана за последние годы вырос до 1,7 триллиона тенге. Однако затраты государственного бюджета на климатические риски продолжают расти.

Об этом говорится в докладе "Устойчивость к климатическим и стихийным бедствиям: разработка страховых и финансовых решений в Центральной Азии", подготовленном специалистами Программы развития ООН (ПРООН).

По мнению экспертов, страны Центральной Азии входят в число регионов, наиболее уязвимых к изменению климата. Опасные природные явления напрямую влияют на инфраструктуру, сельское хозяйство и экономическую стабильность региона. Однако уровень страхования от климатических катастроф и стихийных бедствий в странах Центральной Азии остается низким.

В частности, эксперты отмечают возможность внедрения более совершенных финансовых механизмов управления рисками в бизнесе и экономике с учетом уровня экономического развития и урбанизации нашей страны. В исследовании отмечается, что к концу 2025 года объем страховых премий в стране достиг 1,7 триллиона тенге, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году, активы страхового сектора увеличились более чем на 25%, приблизившись к 3,9 триллиона тенге, а количество заключенных страховых договоров превысило 18 миллионов.

В исследовании отмечается, что, хотя другие страны Центральной Азии часто страдают от стихийных бедствий, таких как засухи, наводнения и аномальная жара, доля страховых премий по страхованию non-life в ВВП невелика.

По мнению экспертов, наша страна обладает высоким потенциалом для внедрения инновационных инструментов управления климатическими рисками. Одним из них является параметрическое страхование, облигации от стихийных бедствий и климатические облигации. Эти финансовые инструменты позволят привлечь инвестиции для покрытия возможных убытков от стихийных бедствий и финансирования проектов по адаптации к изменению климата.

Кроме того, в исследовании освещается ряд проблем, в числе которых неполная интеграция страховых механизмов в государственную систему управления рисками, несоответствие страховых продуктов специфике климатических рисков, а также их недоступность для жителей сельской местности и малого бизнеса.

Экспертами предложен комплекс мер по развитию устойчивости страхования. Он включает в себя совершенствование законодательства и регулирования страхового рынка, усиление защиты прав потребителей, подготовка специалистов в страховом секторе и расширение программ финансовой грамотности.