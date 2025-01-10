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Финансы

Страховой рынок Казахстана улучшает показатели

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:17 Фото: freepik
Страховой сектор Казахстана представлен сегодня 25 организациями, из которых 10 занимаются и страхованием жизни. Активы страховых (перестраховочных) организаций только за 9 месяцев 2024 года увеличились на 3,9%, показав рост на 20,8%, сообщает Zakon.kz.

Особенно хорошо страховики отработали осень 2024 года. Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, если за 9 месяцев ушедшего года совокупная чистая прибыль страховщиков снизилась на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, то по данным за январь-ноябрь достигнут прирост на 9,5%.

Заметно улучшились к концу и показатели доходности страхового сектора. Если в сентябре доходность (рентабельность) капитала (ROE) страховщиков была на уровне в 16,7%, то в ноябре она поднялась до 21,9%. Правда, нужно учесть, что в ноябре 2023 года значение этого показателя составляло 23,0%. Доходность активов (ROA) в сентябре прошлого года ROA сложилась на уровне в 5,7%, а в ноябре поднялась до 7,4%. Но это все еще меньше значения, достигнутого в ноябре 2023 года – тогда было 8,6%.

Доходность страхового сектора, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:17

Доходность страхового сектора. Фото: gov.kz

Совокупные активы страховщиков выросли с начала прошлого года весьма значительно – на 20,8% до 3 трлн 13 млрд тенге.

"Увы, это гораздо меньше (почти в 20 раз!) по сравнению с аналогичным показателем банковского сектора – 59 трлн 207 млрд тенге по состоянию на 1 декабря. Ниже мирового уровня остается отношение активов страхового сектора к ВВП – на начало ноября по данным АРРФР оно было на уровне 2,24%, тогда как в среднем в мире – 7%".Тулеген Аскаров

В структуре активов страховщиков наибольшая доля приходится на ценные бумаги – 75,8% от совокупного объема, причем по этой статье сложился рост с начала прошлого года на 30,3% до 2 трлн 283 млрд. тенге. По денежным средствам и вкладам, размещенным в банках второго уровня, прирост также оказался солидным – на 28,7% до 178 млрд тенге. Активы перестрахования увеличились с начала года на 6,5% до 95 млрд тенге.

Активы страховых организаций, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:17

Активы страховых организаций. Фото: gov.kz

Значительно вырос за 11 месяцев прошлого года и объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования), – на 52,7% по сравнению с январем-ноябрем 2023 года до 1,3 трлн тенге. При этом по страховым премиям, принятым по обязательному страхованию, сложился прирост 29,0% до 223,5 млрд тенге, по добровольному личному страхованию – 123,4% до 701,3 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию – 6,3% до 413,3 млрд тенге.

На перестрахование за 11 месяцев было передано страховых премий на сумму 117,7 млрд. тенге, из которой львиная доля – 92,1 млрд тенге – досталась нерезидентам Казахстана. В свою очередь от последних было принято страховых премий на перестрахование 108,1 млрд. тенге. На возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование, было израсходовано 14,2 млрд тенге.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:17

Динамика страховых премий. Фото: gov.kz

Совокупный объем страховых выплат вырос за 11 месяцев на 23,2% до 301,1 млрд тенге. Всего страховщики осуществили 1,2 млн выплат. По обязательному страхованию объем выплат подпрыгнул на 63,5% до 115,4 млрд тенге, добровольному личному страхованию – 25,4% до 90,7 млрд тенге, добровольному имущественному страхованию – 6,4% до 94,9 млрд тенге. Для сравнения: количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам увеличилось за январь-ноябрь на 27,8% до 21,2 млн штук.

"Поскольку объем страховых премий рос быстрее по сравнению с динамикой страховых выплат, то отношение последних к премиям заметно снизилось – с 27,9% на 1 декабря 2023 года до 22,5% к началу нынешней зимы. Напомню, что минимальное значение этого показателя за последнее время пришлось на 2021 год, тогда оно составило 18,0%".Тулеген Аскаров

Совокупные обязательства страховых (перестраховочных) организаций выросли на 30,7% до 2 трлн 80 млрд тенге. Ключевая роль принадлежит здесь страховым резервам, прибавившим с начала прошлого года 35,5% до 1 трлн 839 млрд тенге. Совокупный собственный капитал страховщиков на этом фоне довольствовался скромной прибавкой в 3,2% до 933 млрд тенге.

Ранее мы рассказали, сколько будут платить за медстрахование казахстанцы в 2025 году.

Андрей Валентинов
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