Ритм референдума: роботы и молодежь Алматы задали темп весне

В Алматы состоялся масштабный молодежный концерт "Jas Stars", приуроченный к объявленному Году искусственного интеллекта. Мероприятие объединило более 5000 участников и стало площадкой для выражения активной гражданской позиции в поддержку предстоящего республиканского референдума.

В концерте приняли участие молодые жители города, общественные активисты и горожане. В рамках программы особое внимание было уделено разъяснению значения проекта новой Конституции и важности участия граждан в референдуме, который состоится 15 марта. Спикеры подчеркнули, что проявление гражданской ответственности и участие в голосовании являются значимым вкладом каждого казахстанца в дальнейшее развитие страны.

Праздничную атмосферу вечера создали выступления популярных представителей казахстанской эстрады. Перед зрителями выступили музыкальные коллективы Muzart Life, Dieta KZ, певица Луина, артист Мирас Жүгінісов, дуэт DJ Ахметов + DJ робот, коллективы Арқайым и Алатау серілері, а также исполнители Нурсултан Нурбердиев, Alpha и Moonlight.

Фото: акимат города Алматы

Особое место в программе заняли роботы, ставшие полноценными участниками шоу, а также алматинский барс Әділет, который устроил батл с участниками концертного вечера. В ходе концерта Robo-DJ по имени Темирбек профессионально микшировал современную музыку, создавая атмосферу драйва и поднимая настроение зрителям в зале.

Не менее ярким моментом стало появление двух танцующих роботов. Их движения отличались точностью и синхронностью: они исполняли хореографические номера вместе с артистами, подстраиваясь под темп и ритм композиций. Роботы не просто механически повторяли движения – они взаимодействовали с публикой, приветствовали гостей, реагировали на аплодисменты и создавали эффект "живого" цифрового присутствия на сцене.

Фото: акимат города Алматы

В ходе мероприятия спикеры в лице общественных деятелей выступили с обращениями к участникам, отметив значимость проводимых в стране политических реформ и призвав граждан проявить активность в предстоящем голосовании.

Перед молодежью города выступил актер и телеведущий Бахтияр Байсерик, который отметил важность предстоящего референдума.

"Наша сила в единстве. Развитие страны начинается с ответственности каждого из нас. Если мы хотим видеть Казахстан сильным, современным и процветающим, мы должны участвовать в процессах, которые определяют его будущее. Референдум – это возможность высказать свое мнение, и голос молодежи здесь особенно важен, потому что именно вам строить страну завтрашнего дня. Поэтому призываю всех 15 марта поддержать референдум", – заявил он.

По словам организаторов, подобные открытые площадки способствуют консолидации общества вокруг ключевых общественно-политических процессов, формированию культуры участия и укреплению гражданской ответственности.

Фото: акимат города Алматы

По словам Серика Есматова, депутата маслихата г. Алматы, референдум по проекту новой Конституции Республики Казахстан является важным этапом развития страны. Он отметил, что Основной закон определяет фундамент государства, закрепляет принцип народовластия и гарантирует защиту прав и достоинства человека.

"15 марта – это день ответственности и выбора. Будущее создается нашим участием. Если нам важны справедливость, стабильность и будущее наших детей – мы должны прийти и проголосовать. Каждый голос имеет значение", – отметил Серик Есматов.

Фото: акимат города Алматы

В завершение концерта организаторы вновь обратились к жителям Алматы с призывом принять участие в республиканском референдуме 15 марта и сделать осознанный выбор, определяющий будущее страны.