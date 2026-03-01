Более 10 тыс. человек поддержали референдум на масштабном мероприятии в Алматы
На площадке царила особая атмосфера – перед зрителями выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы, создавшие яркую концертную программу.
Фото: Самат Кусаинов
Представители молодежных организаций и студенческих объединений подчеркнули важность участия граждан в общественно-политической жизни страны и отметили значимость предстоящего референдума для будущего Казахстана.
По словам организаторов, активное участие молодежи стало свидетельством заинтересованности их в развитии страны и готовности участвовать в принятии важных государственных решений.
Стоит отметить, что мероприятие состоялось после торжественного чествования призера и участников XXV зимних Олимпийских игр в спорткомплексе "Almaty Arena".
Мероприятие прошло в атмосфере единства и поддержки, объединив молодежи вокруг идеи активного участия в жизни страны.