Общество

Более 10 тыс. человек поддержали референдум на масштабном мероприятии в Алматы

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 15:29 Фото: Самат Кусаинов
В Алматы состоялось масштабное мероприятие в поддержку предстоящего референдума. Мероприятие собрало более 10 тысяч алматинцев, сообщает Zakon.kz.

На площадке царила особая атмосфера – перед зрителями выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы, создавшие яркую концертную программу.

Фото: Самат Кусаинов

Представители молодежных организаций и студенческих объединений подчеркнули важность участия граждан в общественно-политической жизни страны и отметили значимость предстоящего референдума для будущего Казахстана.

Фото: Самат Кусаинов

По словам организаторов, активное участие молодежи стало свидетельством заинтересованности их в развитии страны и готовности участвовать в принятии важных государственных решений.

Фото: Самат Кусаинов

Стоит отметить, что мероприятие состоялось после торжественного чествования призера и участников XXV зимних Олимпийских игр в спорткомплексе "Almaty Arena".

Мероприятие прошло в атмосфере единства и поддержки, объединив молодежи вокруг идеи активного участия в жизни страны.

Айсулу Омарова
