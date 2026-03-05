#Референдум-2026
Общество

Россиянам для ПМЖ в Казахстане нужен документ, которого нет в России

Паспорт РФ, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:13 Фото: unsplash
Посольство России в Казахстане обратилось к гражданам РФ в связи с требованием в РК к иностранцам о наличии так называемых "листков убытия", сообщает Zakon.kz.

На официальном канале Генконсульства России в Алматы 5 марта 2026 года опубликовано обращение.

"В связи с изданием совместного приказа министра труда и социальной защиты населения РК №41, министра внутренних дел РК №60 и заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК №47 от 30 января 2026 г. "О запуске и реализации проекта по оказанию государственных услуг "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК" и "Присвоение или продление статуса кандаса", обращаем внимание на следующее. Подпункт 13 пункта 5 главы 2 Приложения №3 к упомянутому совместному приказу ("Порядок оказания государственных услуг по выдаче иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК") обязывает соискателя разрешения на постоянное проживание в Казахстане предоставлять в уполномоченные органы РК, помимо прочего, "письменное согласие государства его гражданства, или листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж", – говорится в тексте.

Однако, отмечается в обращении, законодательством РФ оформление и выдача гражданам таких документов, как "письменное согласие государства", "листок убытия" либо иных документов, подтверждающих разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж, не предусмотрены. Компетентные органы Казахстана об этом уведомлены.

Ранее посольство Казахстана в России предупредило об изменениях при приеме документов на утрату гражданства.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
