Россиянам для ПМЖ в Казахстане нужен документ, которого нет в России

Посольство России в Казахстане обратилось к гражданам РФ в связи с требованием в РК к иностранцам о наличии так называемых "листков убытия", сообщает Zakon.kz.

На официальном канале Генконсульства России в Алматы 5 марта 2026 года опубликовано обращение.

"В связи с изданием совместного приказа министра труда и социальной защиты населения РК №41, министра внутренних дел РК №60 и заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК №47 от 30 января 2026 г. "О запуске и реализации проекта по оказанию государственных услуг "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК" и "Присвоение или продление статуса кандаса", обращаем внимание на следующее. Подпункт 13 пункта 5 главы 2 Приложения №3 к упомянутому совместному приказу ("Порядок оказания государственных услуг по выдаче иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК") обязывает соискателя разрешения на постоянное проживание в Казахстане предоставлять в уполномоченные органы РК, помимо прочего, "письменное согласие государства его гражданства, или листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж", – говорится в тексте.

Однако, отмечается в обращении, законодательством РФ оформление и выдача гражданам таких документов, как "письменное согласие государства", "листок убытия" либо иных документов, подтверждающих разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж, не предусмотрены. Компетентные органы Казахстана об этом уведомлены.

