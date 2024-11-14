Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию

В России пройдет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами. Об этом 13 ноября 2024 года заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что граждан России изменения никак не коснутся.

"Иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы России будут сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев. Постановление принято Правительством. Это распространенная мировая практика – такие условия уже много лет действуют, например, для получения шенгенских виз. Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности", – пояснили в Минцифры РФ.

Эксперимент по сдаче иностранцами биометрии будет проходить в два этапа:

Первый этап

С 1 декабря текущего года иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию:

в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;

в автомобильном пункте пропуска Маштаково.

Второй этап

С 30 июня 2025 года на всех пунктах пропуска для иностранцев, въезжающих в Россию, будет формироваться цифровой профиль. В нем будут указываться сведения об иностранце, в том числе биометрические.

"Создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно – в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например, оформить медстраховку или записаться в МВД", – проинформировали в Минцифры РФ.

Каких иностранцев не коснутся изменения:

граждане Беларуси;

дети до 6 лет;

дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей;

сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей.

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