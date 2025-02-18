Прием документов на утрату гражданства Казахстана в России: что изменится с марта 2025 года

Посольство Казахстана в России 18 февраля 2025 года обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

В диппредставительстве заявили об отмене приема документов по почте на утрату гражданства РК.

"С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено". Посольство РК в РФ

Записаться на прием в консульский отдел можно по ссылке. А с полным перечнем документов можно ознакомиться здесь.

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