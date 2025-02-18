Прием документов на утрату гражданства Казахстана в России: что изменится с марта 2025 года
Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в России 18 февраля 2025 года обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
В диппредставительстве заявили об отмене приема документов по почте на утрату гражданства РК.
"С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено".Посольство РК в РФ
Записаться на прием в консульский отдел можно по ссылке. А с полным перечнем документов можно ознакомиться здесь.
Материал по теме
КНБ напомнил казахстанцам о наказании за двойное гражданство
6 февраля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, как получить гражданство РК.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript