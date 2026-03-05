#Референдум-2026
События

Участники молодежного движения "Жайдарман" поддержали проект новой Конституции Казахстана

концерт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:39 Фото: gov.kz
В столице представители молодежной лиги "Жайдарман" выразили поддержку новой редакции Конституции Республики Казахстан.

Участники весеннего кубка городского фестиваля популярного молодежного движения отметили важность конституционных преобразований, направленных на укрепление государственности и повышение роли гражданского общества, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичный городской филиал Общенациональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!".

Фото: gov.kz

Во время церемонии награждения победителей весеннего кубка основатель движения "Жайдарман", продюсер Есен Елеукен напомнил, что 15 марта в Казахстане состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции страны.

концерт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:39

Фото: gov.kz

"Как вы сами знаете, впереди нас ждет хорошее большое дело. Призываю всех жайдармановцев и любителей "Жайдармана" поддержать проект новой Конституции. Давайте вместе объединимся, примем участие в предстоящем референдуме и сделаем свой выбор 15 марта", – обратился к присутствующим в зале Есен Елеукен.

концерт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:39

Фото: gov.kz

В столице проходит ряд мероприятий, направленных на разъяснение положений новой Конституции Республики Казахстан. В рамках данной работы проводятся встречи с трудовыми коллективами, представителями предпринимательского сообщества, молодежью и общественностью.

концерт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:39

Фото: gov.kz


Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
