Участники молодежного движения "Жайдарман" поддержали проект новой Конституции Казахстана
Участники весеннего кубка городского фестиваля популярного молодежного движения отметили важность конституционных преобразований, направленных на укрепление государственности и повышение роли гражданского общества, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичный городской филиал Общенациональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!".
Фото: gov.kz
Во время церемонии награждения победителей весеннего кубка основатель движения "Жайдарман", продюсер Есен Елеукен напомнил, что 15 марта в Казахстане состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции страны.
Фото: gov.kz
"Как вы сами знаете, впереди нас ждет хорошее большое дело. Призываю всех жайдармановцев и любителей "Жайдармана" поддержать проект новой Конституции. Давайте вместе объединимся, примем участие в предстоящем референдуме и сделаем свой выбор 15 марта", – обратился к присутствующим в зале Есен Елеукен.
Фото: gov.kz
В столице проходит ряд мероприятий, направленных на разъяснение положений новой Конституции Республики Казахстан. В рамках данной работы проводятся встречи с трудовыми коллективами, представителями предпринимательского сообщества, молодежью и общественностью.
Фото: gov.kz