Общество

У казахстанцев украли деньги через популярную онлайн-игру

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 16:54 Фото: pexels
В Туркестанской области раскрыто мошенничество, совершенное через популярную среди подростков онлайн-игру Free Fire, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 5 марта 2026 года поделились в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона:

"В Жетысайский районный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о незаконном списании средств с его банковского счета. Выяснилось, что несовершеннолетний родственник заявителя играл на мобильном телефоне в игру Free Fire, когда с ним связался неизвестный. Во время игры подозреваемый, обещая различные "бонусы" и "выигрыши", обманным путем выманил у подростка данные банковской карты и SMS-код, поступивший на телефон. В результате со счета потерпевшего переводом было списано 380 000 тенге".

Как сообщается, установлен и доставлен в отдел полиции 20-летний житель Шымкента. У подозреваемого изъяты 5 мобильных телефонов, использовавшихся для мошеннических действий.

Также сотрудники киберполиции установили, что подозреваемый через игру связывался более чем с 60 подростками и получил деньги от более 20 из них.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Ранее Генпрокуратура выступила со срочным предупреждением для казахстанцев перед 8 Марта.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
