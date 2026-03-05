#Референдум-2026
Общество

Срочное предупреждение перед 8 Марта: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

цветы, 8 Марта, девушка с телефоном, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 16:09 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана сегодня, 5 марта 2026 года, распространила важное заявление о мошенничествах в преддверии Международного женского дня, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"В преддверии 8 Марта злоумышленники используют праздничный ажиотаж, активность граждан при заказе цветов и подарков, а также повышенный объем онлайн-платежей для получения доступа к денежным средствам и персональным данным".

В связи с этим Генпрокуратура в очередной раз предупреждает:

"В праздничный период мошенники могут звонить и писать гражданам под различными предлогами".

Наиболее распространенные схемы:

  • сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код "для подтверждения заказа";
  • злоумышленники информируют о мнимом выигрыше, бонусе или акции, и требуют назвать код подтверждения, поступивший на телефон;
  • нередко они представляются сотрудниками банков, служб безопасности либо курьерских компаний.
"Одноразовый SMS-код является конфиденциальным средством подтверждения финансовых операций. Передача такого кода третьим лицам может привести к списанию денежных средств, оформлению кредита либо получению доступа к вашему банковскому приложению. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы не запрашивают SMS-коды, пароли и реквизиты банковских карт по телефону", – напомнили казахстанцам.

В надзорном органе обратили внимание, что в отдельных случаях при официальной доставке товаров или банковских продуктов действительно используется код подтверждения.

"Однако он применяется исключительно при ранее оформленном вами заказе, когда вы ожидаете доставку, и используется для подтверждения получения товара. Если же звонок или сообщение о доставке являются неожиданными, а вас просят продиктовать код, необходимо немедленно прекратить разговор".Пресс-служба ГП РК

Кроме того, как предупредили граждан, в преддверии праздника мошенники активно создают фейковые страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и TikTok, предлагая не только цветы, но и другие различные виды товаров по существенно заниженным ценам, крупным скидкам и акциям, требуя предоплату. После получения денежных средств такие страницы прекращают свою деятельность, а связь с продавцом становится невозможной.

"Рекомендуется заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, внимательно проверять реквизиты получателя платежа, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам SMS-коды и банковские данные. При возникновении подозрений следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и при необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы".Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре, обращаясь к казахстанцам, добавили, что соблюдение простых правил цифровой безопасности позволит защитить ваши средства и личные данные.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 16:09
Казахстанцев предупреждают об опасных звонках на 8 Марта

О том, как мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
