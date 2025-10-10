#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Работник АЗС спустил деньги из кассы на онлайн-игры в ЗКО

Работник АЗС спустил деньги из кассы на онлайн-игры в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 20:18 Фото: Zakon.kz
В Жанибекском районе работник автомобильной заправочной станции украденные из кассы около полмиллиона тенге потратил на онлайн-игры, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО пишет, что работник АЗС при приеме оплаты от клиентов намеренно не перечислял деньги на терминал ТОО, а переводил их на свой личный счет. Поступившие деньги в размере 455 тыс. тенге он потратил на онлайн-игры в мобильнике.

Подсудимый возместил причиненный ущерб потерпевшему и заключил с ним соглашение о примирении в порядке медиации. Поэтому он освобожден от уголовной ответственности.

В конце сентября 2025 года трое с оружием ограбили дом предпринимателя в Алматы на полмиллиарда тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Многодетная мать спустила чужие деньги на азартные игры в Атырау
17:40, 09 октября 2024
Многодетная мать спустила чужие деньги на азартные игры в Атырау
Азартные игры перешли в онлайн
10:58, 03 апреля 2023
Азартные игры перешли в онлайн
10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене
14:29, 12 января 2025
10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: