Работник АЗС спустил деньги из кассы на онлайн-игры в ЗКО

В Жанибекском районе работник автомобильной заправочной станции украденные из кассы около полмиллиона тенге потратил на онлайн-игры, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО пишет, что работник АЗС при приеме оплаты от клиентов намеренно не перечислял деньги на терминал ТОО, а переводил их на свой личный счет. Поступившие деньги в размере 455 тыс. тенге он потратил на онлайн-игры в мобильнике.

Подсудимый возместил причиненный ущерб потерпевшему и заключил с ним соглашение о примирении в порядке медиации. Поэтому он освобожден от уголовной ответственности.

В конце сентября 2025 года трое с оружием ограбили дом предпринимателя в Алматы на полмиллиарда тенге.