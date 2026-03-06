Токаев: Женщина – незыблемая опора жизни, истинный источник благополучия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 марта 2026 года выступил на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, женщина – незыблемая опора жизни, истинный источник благополучия. Глава государства выразил искреннюю признательность и благодарность всем женщинам Казахстана.

"Наш народ во все времена превозносил матерей, оберегал сестер и с особым уважением относился к дочерям, отводя им самое почетное место. Испокон веков священные ценности нашего народа неразрывно связаны с образом Ана – Матери: "Отан Ана" (Родина-Мать), "Жер Ана" (Мать-Земля), "Ана тілі" (Родной язык). Древняя мудрость гласит: "От предков – завет, от матери – добродетель". Эта традиция, имеющая глубокий смысл, в наше переменчивое и сложное время непременно должна найти свое продолжение. В этом заключается наш долг перед будущими поколениями. Ведь именно через материнскую заботу и воспитание в сознание детей закладываются наш национальный код, язык, духовность и традиции". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в истории Казахстана было немало женщин, которые наравне с мужчинами высоко несли знамя мужества и патриотизма.

Он заявил, что более половины судейского корпуса страны – женщины. В структурах гражданской защиты, прокуратуры, органов внутренних дел, обороны и специальных служб трудятся более 45 тысяч женщин.

Недавно в Дубае прошли соревнования спецподразделений SWAT Challenge. На этом престижном международном турнире лучшей среди женщин стала сборная команда Казахстана "Томирис". Девушки показали пример стойкости и мастерства. Безусловно, эти качества присущи только настоящим героиням, продолжающим традиции Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, отметил президент.