Токаев поздравил казахстанок с наступающим Международным женским днем

6 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

Слова президента приводит пресс-служба Акорды:

"От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!

Этот праздник олицетворяет нежность и тепло, мудрость и красоту.

Женщина – незыблемая опора жизни, истинный источник благополучия. Это аксиома. Сердце женщины, качающей своей рукой и колыбель, и весь мир, – обитель добродетели. Поэтому справедливо утверждение: почитание Женщины – это и есть почитание всего Народа.

Сегодня в Акорде я выражаю искреннюю признательность и благодарность вам и всем женщинам Казахстана.

Наш народ во все времена превозносил матерей, оберегал сестер и с особым уважением относился к дочерям, отводя им самое почетное место. Испокон веков священные ценности нашего народа неразрывно связаны с образом Ана – Матери: "Отан Ана" (Родина-Мать), "Жер Ана" (Мать-Земля), "Ана тілі" (Родной язык). Древняя мудрость гласит: "От предков – завет, от матери – добродетель". Эта традиция, имеющая глубокий смысл, в наше переменчивое и сложное время непременно должна найти свое продолжение.

В этом заключается наш долг перед будущими поколениями. Ведь именно через материнскую заботу и воспитание в сознание детей закладываются наш национальный код, язык, духовность и традиции", – сказал президент.

Он отметил заслуги казахстанских женщин, которые оставили след в истории:

"В отечественной истории было немало женщин, которые наравне с мужчинами высоко несли знамя мужества и патриотизма.

Народная мудрость гласит: "Қыздың қырық жаны бар". Сильные духом и отважные дочери степи оставили неизгладимый след в истории. Имена царицы Томирис, Айша-биби, Домалак ана, Сююмбике, ханши Айганым и Зере ана навсегда останутся в памяти народа.

Сегодня вы достойно продолжаете славный путь, проложенный нашими глубоко уважаемыми матерями и сестрами. Наши женщины успешно трудятся во благо страны и вносят огромный вклад в развитие Казахстана.

Немало представительниц прекрасного пола работают на ответственных должностях, сопряженных с трудностями и риском. Храня верность долгу перед Родиной, многие из вас стоят на страже Закона и Порядка. Более половины судейского корпуса страны – женщины. В структурах гражданской защиты, прокуратуры, органов внутренних дел, обороны и специальных служб трудятся более 45 тысяч женщин.

Недавно в Дубае прошли соревнования спецподразделений SWAT Challenge. На этом престижном международном турнире лучшей среди женщин стала наша сборная команда "Томирис", которая не оставила никаких шансов соперницам. В упорной борьбе девушки показали пример стойкости и мастерства. Безусловно, эти качества присущи только настоящим героиням, продолжающим традиции Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой".

Также президент назвал имена казахстанок, представляющих страну на международном уровне.

"Вместе с тем сегодня я хочу назвать имена многих наших соотечественниц, которые самоотверженно трудятся в сферах науки, искусства, спорта, здравоохранения, на государственной службе, в бизнесе и других важных областях.

Марфуға Әжіғалиева – более полувека в практической медицине, 40 лет работала участковым терапевтом, является основателем семейной династии врачей. Сегодня награждается высшим орденом нашей страны "Отан".

Руководитель крестьянского хозяйства в области Жетысу Шакира Идрисова работает в сфере сельского хозяйства ровно 50 лет, при этом добивается высоких производственных результатов и пользуется авторитетом в районе и области. Мною принято решение наградить ее высоким орденом "Еңбек даңқы" I степени.

Трехкратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева прославляет Казахстан как интеллектуальную нацию. Ей будет вручен орден "Барыс" ІІ степени.

К сожалению, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке она не смогла сегодня приехать в Астану из-за рубежа".

Президент присвоил награды ряду казахстанок:

"Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присуждается заместителю председателя Сената Парламента, опытному специалисту финансовой сферы Ольге Перепечиной, а также депутатам Мажилиса Снежанне Имашевой, Екатерине Смышляевой. Они заслужили данное высокое звание своей плодотворной законотворческой деятельностью. Этого же высокого звания удостоена видный ученый, изобретатель в нефтегазовой сфере Мансия Бабашева. Учитель химии алматинской школы-лицея №95 Татьяна Белоусова, недавно получившая широкое международное признание, удостоена почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". Этого же звания удостоена депутат Мажилиса Ирина Смирнова, известная своей принципиальной гражданской позицией, в первую очередь, по вопросам образования. Буквально на прошлой неделе Кристина Шумекова стала пятикратной чемпионкой мира среди юниоров по конькобежному спорту, повысив авторитет Казахстана на мировой арене. Сегодня ей вручается орден "Парасат". Орденом "Парасат" также награждается известный писатель, переводчик и настоящий поборник родного языка Камал Альпеисова. Необходимо отметить и выдающиеся заслуги присутствующей здесь Марии Зейнеловой. Ветеран отрасли проработала в Наурзумском заповеднике 43 года, внеся огромный вклад в дело охраны природы. А Айсулу Шуакбаева более 40 лет упорно трудится в нефтедобывающей отрасли во имя процветания страны. Обе труженицы, безупречно исполнявшие свои обязанности, награждаются орденом "Құрмет". "В этом зале присутствуют и учителя казахского языка и литературы, которые вносят существенную лепту в воспитание образованного, креативного и патриотичного поколения. Опытный педагог Жанна Левкович удостоена ордена "Құрмет", а молодой учитель Мария Сурина – медали "Шапағат". Без преувеличения, неоценимой можно назвать деятельность пилота вертолета Акерке Шопатаевой. Она неоднократно участвовала в тушении лесных пожаров и других спасательных операциях, проявляя высокий профессионализм. Сегодня ей вручается медаль "Ерен еңбегі үшін". Кроме того, на это торжественное мероприятие специально приглашена известная артистка из Японии г-жа Сузуки Канон, которая активно содействует развитию балетного искусства в Казахстане. Я наградил ее медалью "Ерен еңбегі үшін".

"Мы гордимся нашими соотечественницами, которые вносят огромный вклад в процветание нашей Родины, и ставим их в пример подрастающему поколению.

Фраза "Родина начинается с семьи" несет в себе весьма глубокий смысл. Казахстанские женщины приумножают благополучие домашнего очага и воспитывают достойное новое поколение. Они совмещают священную миссию в семье с почетным долгом перед Отечеством.

Считаю, что это ярко отражает их любовь к своему народу и является результатом большого труда. Стабильность, единство и благополучие в каждой семье – залог процветания нашей Родины", – сказал глава государства.

Президент отметил, что роль женщин в развитии Казахстана сложно переоценить.

"Не будет преувеличением сказать, что женщина – душа нации. Женщины – это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины.

Роль женщин в развитии нашей страны сложно переоценить. На любой работе, будь это школа, университет, предприятие, медицинское учреждение, воинская часть и другие участки трудовой деятельности, именно женщины, как правило, показывают примеры феноменального трудолюбия и высокой ответственности.

Женщины в своем большинстве старательны, внимательны, дисциплинированны и, следовательно, надежны. Женщин принято называть "слабым полом", но в действительности они в сложнейших ситуациях демонстрируют недюжинную силу воли, проявляют железный характер, стойкость, решительность и зачастую героизм.

На хрупких плечах прекрасной половины человечества лежит множество забот, и далеко не всегда "женских". Но, несмотря ни на какие трудности, препятствия, заботы, неприятности, которые, надо признаться, главным образом доставляют им мужчины, женщины неизменно остаются воплощением мудрости и обаяния. В этом кроется главный секрет и природная суть женского начала.

Женщины могут, если, конечно, захотят, превратить будни в праздник, скучное – в яркое, невозможное – в реальность, и даже останавливать войны, превращая их в мир. Не будет ошибкой сказать: именно женщины созидают будущее нации.

Путь казахской девушки никогда не был легким, он всегда был полон испытаний. Это подтверждается историей и отражено во фразах, глубоко укоренившихся в нашем сознании: "Қыздың жолы жіңішке", "Қызға қырық үйден тыйым". В нашей стране честь девушки традиционно рассматривается как залог достойного будущего нации.

Казахская женщина обладает уникальной природой: у нее тонкая душа, но при этом несгибаемая внутренняя сила. Ее честность, аккуратность, трудолюбие, мужество и самоотверженность хорошо известны. Благодаря такой необычайной женской природе в обществе формируются гуманистические ценности, в стране воцаряется дух доверия, согласия и взаимопонимания".

Касым-Жомарт Токаев уверен, что роль женщин в развитии страны будет только расти благодаря новой Конституции.

"Очевидно, что сейчас, когда Казахстан вступает на путь масштабной модернизации, созидательная роль женщин будет только возрастать.

Проект Народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, – это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства.

В условиях обострения ситуации в мире Новая Конституция укрепит фундамент нашей Независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов.

Сердцевина проекта Новой Конституции – это защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности Казахстана, прав и свобод наших граждан.

Проект Нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые, уверен, отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер нашего государства.

В Казахстане система социальной поддержки населения получила очень хорошее развитие. Государство безупречно и своевременно выполняет свои обязательства в этой сфере. Существует более ста различных социальных льгот и пособий, многие программы предоставляются бесплатно.

Это реалии сегодняшнего дня. Мы должны смотреть в завтрашний день, строить долгосрочные планы. Главное – это улучшение человеческого капитала и формирование нового качества нации. Поэтому следует уделять приоритетное внимание воспитанию ответственных граждан – образованного, трудолюбивого, созидательного поколения.

Сегодня во всем мире большое внимание уделяют человеческому капиталу, или качеству человеческих ресурсов. Это требование современной технологической эпохи и важнейшая стратегическая задача для нашей страны. В этом деле исключительная роль, безусловно, принадлежит женщинам".

Также Токаев отметил социальную поддержку со стороны государства.

"Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней.

К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка.

Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах, женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже.

Как глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной, в ряде других служебных обязанностей президента.

В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества.

Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье.

Прогрессивным по своей сути смыслом дополнены нормы о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Более точные юридические формулировки ставят мощный конституционный заслон такому постыдному явлению, как принуждение девушек к браку".

"Уверен, усилению защиты прав человека и укреплению института семьи послужит учреждение общественной должности Уполномоченного по вопросам семьи.

Омбудсмен по вопросам семьи будет работать в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте в качестве заместителя председателя и регулярно докладывать о своей работе главе государства.

Такая система позволит наладить комплексную профилактику семейно-бытового насилия и решение других важных проблем в сфере семейной политики".

Отдельно Токаев остановился на проекте новой Конституции:

"Считаю, что проект Народной Конституции в случае его одобрения в ходе референдума создаст инновационную архитектуру нашей государственности, станет долгосрочной прочной основой устойчивого развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации.

При этом очевидно, что ставка на технологический прорыв возможна только при наличии качественного человеческого капитала. Данная важная задача диктует необходимость разработки обновленных подходов к практически всем сферам функционирования государства, включая социальную политику и регулирование иммиграции.

Повторюсь: для достижения реального прогресса в технологическом развитии нужно вплотную заняться вопросом создания и развития качественного человеческого капитала, закрывать глаза на эту проблему нельзя. Это, в свою очередь, диктует необходимость переосмысления и разработки новых подходов к социальной политике, включая иммиграционные вопросы.

Мир уже кардинально изменился, и этот процесс будет нарастать. Пора меняться и нам, всему Казахстану. Иначе будет очень трудно".

Со слов президента, Основной закон определит путь развития страны:

"Наш главный стратегический потенциал кроется в инфраструктуре, технологиях, образовании, науке. Во всяком случае, так должно быть.

Именно эти сферы должны стать стартовой площадкой уверенного движения нации вперед по пути прогресса с целью превращения нашей страны в цивилизованное, гармоничное общество, свободное от смысловых стереотипов и даже пережитков прошлого.

Однако стремление к светлому будущему вовсе не означает забвение своих корней. Суть не в том, чтобы подражать глобальным процессам, а в том, чтобы сохранить собственную идентичность и помнить бесценное наследие Великой степи, завещанное предками.

Как известно, не всякая традиция выдерживает испытание временем. Поэтому, сохраняя преемственность с прошлым, мы должны опираться прежде всего на те ценности, которые отвечают требованиям современности. Только так мы будем признаны в мире как по-настоящему созидательная нация.

Проект новой Конституции позволит сохранить наш культурный код и укрепить общенациональную идентичность. Тем самым Основной закон призван определить магистральный путь развития страны, гармонично сочетающий традиции и прогресс".

Со слов президента, в проекте Конституции закладываются институциональные и правовые основы развития:

"В проекте Конституции закладываются институциональные и правовые основы устойчивого развития, которое непременно приведет к построению Справедливого, конкурентоспособного Казахстана с сильной, устойчивой, стабильной экономикой.

Действующая Конституция была принята в тот период, когда Казахстан только начинал уверенно вставать на ноги. В то время первоочередными задачами были сохранение независимости, формирование институтов государственной власти и обеспечение стабильности.

Именно действующая Конституция стала краеугольным камнем всех успехов, которых добилась наша страна. Это стало возможным благодаря Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

Но, как известно, время не стоит на месте. Сегодня Казахстан – это сильное государство с высоким международным авторитетом, устойчивой политической системой и стабильно развивающейся экономикой. Зарубежные политики и эксперты уважают нашу страну и признают ее влиятельным средним государством.

Мы выступали и будем выступать в защиту международного права, ставшего основой Устава ООН. Это принципиальная позиция Казахстана. Наше государство не может позволить себе иметь Основной закон, в котором содержатся положения, недвусмысленно ущемляющие национальное законодательство, ставящие его на вторую позицию. Это тоже вопрос Независимости и суверенитета.

Конституция содержит нормы, укрепляющие единство народа Казахстана, межэтническое, межконфессиональное согласие, толерантность. Это наше политическое и духовное достояние, которое мы всем нашим обществом обязаны защищать правовыми средствами.

Экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии и на Кавказе. Наша страна входит в число 50 ведущих экономик мира. Для государства с населением в 20 миллионов человек это, безусловно, достойный результат.

Мы последовательно идем своим путем, развивая тесные отношения со всеми странами и проводя взвешенную, прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах.

Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан – это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам.

В проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как Справедливость и Патриотизм, Закон и Порядок, Чистота и Ответственность.

Сегодня мы как единая нация подошли к важному историческому рубежу. На предстоящем общенациональном референдуме народ сделает выбор, который определит судьбу страны. На значении и содержании новой Конституции я еще подробно остановлюсь в ближайшее время".

Речь Касым-Жомарт Токаев завершил признанием казахстанкам:

"Сегодня здесь собрались представители самых разных профессий из всех регионов Казахстана.

Вы успешно трудитесь в различных сферах и вносите весомый вклад в укрепление потенциала нашей страны. Именно такие ответственные, созидательные, образованные, добросовестные и преданные своему делу граждане, как вы, строят Справедливый Казахстан.

Хочу с особой признательностью отметить ваш труд. Считаю, что каждая из вас заслуживает самого высокого признания", – заключил глава государства.