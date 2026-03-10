Казахстан зеркально повышает утильсбор для российских авто

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев 10 марта 2026 года на брифинге в правительстве объяснил причины возможного повышения утилизационного сбора на российские автомобили, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист отметил, что на днях Министерство экологии на площадке открытых НПА предложило в десятки раз увеличить утилизационный сбор для российских автомобилей, и поинтересовался позицией Министерства промышленности по этому вопросу.

"Приказ еще не подписан – это совместный приказ нашего министерства и Министерства экологии. Здесь мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. То есть как: все должны заботиться о равном доступе на рынке обеих стран – что мы на российский рынок, что российский рынок к нам. Вы же знаете, в России в разы, в десятки раз подняли утильсбор для наших автомобилей, и с каждым годом там действует прогрессивная шкала", – озвучил министр.

По его словам, до 2029-2030 года сумма утильсбора будет просто нереальной.

"Поэтому наша позиция однозначная: да, мы зеркалим позицию Российской Федерации. Мы это делаем, чтобы развивать и отечественный автопром. И статистика у нас вся есть – не так много автомобилей из России заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет. Я отношусь к этому вполне нормально, это рыночный механизм", – дополнил он.

Представители СМИ уточнили, прогнозируется ли резкий рост цен на российские автомобили.

"Однозначно. 3,7%, по-моему, у нас российский импорт был, и я не вижу здесь рисков. Если сейчас абстрагироваться, можно сказать: выбор-то в Казахстане есть на автомобили. Ну, возьмите российский автопром – "Ниву" или "Ладу". Но многие наши жители, наверное, уже обращают внимание и на автомобили казахстанской сборки, и на китайские бренды. Они по цене и по каким-то функциональным характеристикам, интерьеру уже получше, чем российский автопром. Поэтому здесь я согласен с этой мерой. Это не какое-то особое решение – это просто, как я уже говорил, зеркальная мера", – заявил Нагаспаев.

17 июля 2025 года стало известно, что приказом Минэкологии и природных ресурсов внесены изменения в правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП.