Обновлены правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП

Приказом Минэкологии и природных ресурсов от 11 июля 2025 года внесены изменения в правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила направления денег оператором расширенных обязательств производителей (импортеров), поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров на организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров) путем выплат, изложены в новой редакции.

Так, говорится, что процесс взаимодействия субъектов предпринимательства, осуществляющих сбор, сортировку, обработку и транспортировку отходов с субъектами предпринимательства, осуществляющими подготовку к повторному использованию, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов с Оператором, а также между собой осуществляется через соответствующие информационные системы Оператора, согласно нормам правил и пояснений.

Субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, сортировку и транспортировку отходов, для приобретения статуса получателя выплат, необходимо:

обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя) и осуществлять свою деятельность на территории Казахстана;

не подлежать процедуре банкротства, ликвидации или приостановлению финансово-хозяйственной деятельности;

состоять в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

иметь в наличии не менее одной единицы:

- специально оборудованного места временного складирования отходов (площадка, склад, хранилище, база);

- автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки грузов;

- весового оборудования с действующим сертификатом о поверке;

- специально оборудованного места сбора отходов, расположенного в жилой, или общественной (общественно-деловой), или пригородной, рекреационной зонах, либо в зонах инженерной и транспортной инфраструктур или трех единиц фандоматов.

Субъект предпринимательства, осуществляющий сбор, сортировку и транспортировку отходов, не использует:

места сбора и временного складирования отходов (площадка, склад, хранилище, контейнер, фандомат), техники, оборудования, складских и производственных помещений, баз и других объектов, которые принадлежат на праве собственности или другом законном праве субъектам предпринимательства, исполняющим расширенные обязательства производителей (импортеров);

места сбора (стационарный приемный пункт, фандомат), и временного складирования отходов (площадка, склад, хранилище, контейнер), технику, оборудование за исключением весового, складские и производственные помещения, базы и другие производственные объекты, заявленные субъектами предпринимательства;

весовое оборудование с истекшим сроком действия сертификата о поверке;

контейнеры (емкости для накопления коммунальных отходов), используемые в рамках централизованной системы сбора твердых бытовых отходов.

При регистрации в информационной системе субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по сбору, сортировке и транспортировке отходов, заполняют заявку, паспорт субъекта предпринимательства и анкету (осуществляющего деятельность по сбору, сортировке и транспортировке отходов) по установленной форме, с приложением следующих документов (копий):

о государственной регистрации:

для юридического лица – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала (представительства);

– справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала (представительства); для индивидуального предпринимателя – талон уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

а также:

сведения о включении в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

список мест временного складирования (площадка, склад, хранилище, база), стационарных приемных пунктов, с указанием адреса, координат и фото производственных объектов (снаружи и изнутри), с приложением подтверждающих документов о праве собственности или на ином законном праве на указанные объекты, а также на другие объекты (контейнеры и другие) (при наличии), с приложением документов, подтверждающих разрешение на установку стационарных приемных пунктов или контейнеров в местах их нахождения;

подтверждающих документов о праве собственности или на ином законном праве на автомобильный транспорт для перевозки грузов, а также на иную технику и оборудование (гидравлический пресс, линии сортировки и другое) (при наличии);

подтверждающих документов о праве собственности или на ином законном пользовании весового оборудования, с действующим сертификатом о поверке, выданным в соответствии с Законом об обеспечении единства измерений;

договоры с физическими или юридическими лицами на вывоз отходов (при наличии).

Оператор в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов рассматривает на:

наличие полного пакета документов;

корректное заполнение заявки;

соответствие представленных документов настоящим Правилам;

соответствие сведений, указанных в заявке, сведениям в приложенных документах;

читаемость приложенных документов.

Датой поступления заявки Оператору является дата подписания субъектом предпринимательства в информационной системе заявки посредством электронной цифровой подписи. В случае подписания заявки после 15:00 текущей даты, исчисление срока начинается со следующего рабочего дня.

Правила также устанавливают порядок выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2025 года.