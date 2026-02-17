#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Экономика и бизнес

Автомобили казахстанского производства подешевеют в Казахстане

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 12:20 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на автомобили, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел статистику за прошлый год.

"Я смотрел статистику за январь 2025 года, рост цен на автомобили составил 105%. А на автомобили казахстанского производства рост цен составил 101%", – сказал Нагаспаев.

При этом министр пообещал, что автомобили казахстанского производства подешевеют.

"Вы знаете, что наши казахстанские заводы будут ежегодно увеличивать ассортимент марок. С выходом новых марок цены будут однозначно снижаться. Это я точно говорю. Производство наших автомобилей стимулирует снижение цен на китайские автомобили", – добавил Нагаспаев.

В октябре 2025 года мы писали, какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Почему подешевели автомобили в Казахстане
13:11, 02 декабря 2025
Почему подешевели автомобили в Казахстане
Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года
10:26, 02 декабря 2025
Промышленные проекты на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане до конца 2025 года
История с затопленным долгостроем в Астане получила продолжение
13:59, 27 мая 2025
История с затопленным долгостроем в Астане получила продолжение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
12:25, Сегодня
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
12:02, Сегодня
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
11:37, Сегодня
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: