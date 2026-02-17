Автомобили казахстанского производства подешевеют в Казахстане
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на автомобили, передает корреспондент Zakon.kz.
Он привел статистику за прошлый год.
"Я смотрел статистику за январь 2025 года, рост цен на автомобили составил 105%. А на автомобили казахстанского производства рост цен составил 101%", – сказал Нагаспаев.
При этом министр пообещал, что автомобили казахстанского производства подешевеют.
"Вы знаете, что наши казахстанские заводы будут ежегодно увеличивать ассортимент марок. С выходом новых марок цены будут однозначно снижаться. Это я точно говорю. Производство наших автомобилей стимулирует снижение цен на китайские автомобили", – добавил Нагаспаев.
