Автомобили казахстанского производства подешевеют в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на автомобили, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел статистику за прошлый год.

"Я смотрел статистику за январь 2025 года, рост цен на автомобили составил 105%. А на автомобили казахстанского производства рост цен составил 101%", – сказал Нагаспаев.

При этом министр пообещал, что автомобили казахстанского производства подешевеют.

"Вы знаете, что наши казахстанские заводы будут ежегодно увеличивать ассортимент марок. С выходом новых марок цены будут однозначно снижаться. Это я точно говорю. Производство наших автомобилей стимулирует снижение цен на китайские автомобили", – добавил Нагаспаев.

В октябре 2025 года мы писали, какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан.