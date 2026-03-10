С 1 апреля детские оздоровительные лагеря обяжут лицензироваться

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос сообщил о нововведениях в деятельности детских оздоровительных организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в декабре 2025 года бы принят Закон РК "О вопросах охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг".

"Согласно закону, с 1 апреля 2026 года организации, предоставляющие образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним, подлежат лицензированию. Срок действия лицензии – 5 лет", – говорится в ответе.

При этом в квалификационные требования к образовательной деятельности организаций образования вносятся дополнения, предусматривающие новые требования к:

образовательным и оздоровительным программам;

педагогическому персоналу;

материально-техническому оснащению;

наличию санитарно-эпидемиологического заключения;

условиям пребывания детей;

организации питания;

медицинскому обслуживанию;

обеспечению безопасности.

"Также в правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью" в сферах начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, религиозного образования, а также образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних вносятся изменения по внедрению системы электронного лицензирования", – отметил Жумангарин.

Кроме того, в новой редакции разработаны проекты правил утверждения образовательно-оздоровительных программ и типовых правил деятельности организаций дополнительного образования.

Они устанавливают единые требования к структуре и содержанию программ и служат основой для лицензирования детских центров отдыха.

О правилах организации отдыха и оздоровления детей в лагерях читайте в материале.