С 1 апреля детские оздоровительные лагеря обяжут лицензироваться
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос сообщил о нововведениях в деятельности детских оздоровительных организаций, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в декабре 2025 года бы принят Закон РК "О вопросах охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг".
"Согласно закону, с 1 апреля 2026 года организации, предоставляющие образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним, подлежат лицензированию. Срок действия лицензии – 5 лет", – говорится в ответе.
При этом в квалификационные требования к образовательной деятельности организаций образования вносятся дополнения, предусматривающие новые требования к:
- образовательным и оздоровительным программам;
- педагогическому персоналу;
- материально-техническому оснащению;
- наличию санитарно-эпидемиологического заключения;
- условиям пребывания детей;
- организации питания;
- медицинскому обслуживанию;
- обеспечению безопасности.
"Также в правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью" в сферах начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, религиозного образования, а также образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних вносятся изменения по внедрению системы электронного лицензирования", – отметил Жумангарин.
Кроме того, в новой редакции разработаны проекты правил утверждения образовательно-оздоровительных программ и типовых правил деятельности организаций дополнительного образования.
Они устанавливают единые требования к структуре и содержанию программ и служат основой для лицензирования детских центров отдыха.
О правилах организации отдыха и оздоровления детей в лагерях читайте в материале.
