Общество

С 1 апреля детские оздоровительные лагеря обяжут лицензироваться

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 12:52 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос сообщил о нововведениях в деятельности детских оздоровительных организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в декабре 2025 года бы принят Закон РК "О вопросах охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг".

"Согласно закону, с 1 апреля 2026 года организации, предоставляющие образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним, подлежат лицензированию. Срок действия лицензии – 5 лет", – говорится в ответе.

При этом в квалификационные требования к образовательной деятельности организаций образования вносятся дополнения, предусматривающие новые требования к:

  • образовательным и оздоровительным программам;
  • педагогическому персоналу;
  • материально-техническому оснащению;
  • наличию санитарно-эпидемиологического заключения;
  • условиям пребывания детей;
  • организации питания;
  • медицинскому обслуживанию;
  • обеспечению безопасности.
"Также в правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью" в сферах начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, религиозного образования, а также образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних вносятся изменения по внедрению системы электронного лицензирования", – отметил Жумангарин.

Кроме того, в новой редакции разработаны проекты правил утверждения образовательно-оздоровительных программ и типовых правил деятельности организаций дополнительного образования.

Они устанавливают единые требования к структуре и содержанию программ и служат основой для лицензирования детских центров отдыха.

О правилах организации отдыха и оздоровления детей в лагерях читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
