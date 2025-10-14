Утверждены правила организации отдыха и оздоровления детей в лагерях

Приказом министра просвещения от 7 октября 2025 года утверждены Правила организации оздоровления и отдыха детей в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Участниками оздоровительных мероприятий и мероприятий по организации отдыха являются дети, не достигшие 18-летнего возраста.

Основными задачами оздоровления детей являются:

укрепление здоровья через мероприятия по повышению иммунитета, профилактику заболеваний, развитие физической выносливости;

формирование здорового образа жизни через приобщение к правильному питанию, режиму дня, физической активности и гигиене;

закаливание организма для адаптации к природным условиям и повышения сопротивляемости к неблагоприятным факторам;

создание комфортной эмоциональной среды для снижения стресса и поддержки психологического благополучия;

повышение двигательной активности.

Цель отдыха детей – развивать и социализировать личность ребенка через разнообразные формы досуга, обеспечить полноценное восстановление физических и эмоциональных сил, укрепить здоровье.

Основными задачами отдыха детей являются:

организация активного досуга детей через участие в спортивных, культурных, творческих и игровых мероприятиях, которые способствуют разнообразному и увлекательному отдыху;

развитие и обучение детей через вовлечение в познавательные, творческие и развивающие программы, формирование новых навыков;

социализация и коммуникация через развитие навыков общения, умение работать в команде, укрепление дружеских связей;

психологическая поддержка и формирование положительного эмоционального фона через отдых и развлечения;

восстановление физической и эмоциональной энергии после учебного года.

Основные направления оздоровления детей:

физическая активность;

закаливание;

правильное питание;

эмоциональный комфорт.

Физическая активность включает утреннюю зарядку, подвижные игры, спортивные игры, соревнования и спартакиады, прогулки на свежем воздухе, спортивные секции, дыхательную гимнастику. В круглогодичных лагерях включаются зимние виды спорта – лыжные прогулки, катание на коньках, хоккей.

Закаливание детей включает проветривание помещений, воздушные ванны, пребывание на солнце в утренние и вечерние часы (солнечные ванны), игры и занятия на свежем воздухе, использование защиты от перегрева (головные уборы, умеренность в солнечных процедурах), ходьбу босиком (по траве, песку, земле), ежедневные водные процедуры (душ, ванны, купание), смену температурных режимов при умывании и купании, активные игры на свежем воздухе, спортивные занятия и утреннюю гимнастику, ходьбу и бег в любую погоду, соблюдение режима дня, правильный температурный режим и тропы здоровья.

Правильное питание включает сбалансированное меню с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, правильный режим питания (3-5 раз в день) в одно и то же время, разнообразие продуктов. Питание соответствует возрастным потребностям и учитывает уровень активности и особенности организма ребенка.

Организаторы оздоровительных мероприятий соблюдают гигиену питания и обеспечивают соблюдение водного баланса, исключают употребление детьми сладких газированных напитков и полуфабрикатов.

Эмоциональный комфорт для детей включает психологическую безопасность (отсутствие стресса, страха перед коллективом, создание условий для свободного самовыражения), комфортные условия (удобное жилье, чистота, здоровое питание, безопасная среда) и поддержку со стороны взрослых (возможность обратиться за помощью, наличие педагога-психолога для решения возможных трудностей).

Профилактика заболеваний включает санитарно-гигиенические меры, физиотерапию, массаж, лечебную гимнастику, дыхательную терапию, грязелечение, фитотерапию, соляные комнаты, водолечение, кислородные коктейли, лечебные ванны, аэроионотерапию, терренкур, профилактику сколиоза и плоскостопия. В санаторных лагерях используются специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после болезней.

Основные направления отдыха детей:

познавательный отдых;

активный отдых;

оздоровительный отдых.

Познавательный отдых детей включает комплекс мероприятий, направленных на развитие интеллекта, расширение кругозора и приобретение новых знаний в увлекательной форме (посещение музеев, исторических мест, заповедников, научных центров, проекты, посвященные науке, искусству, экологии, IT-технологиям, языкам, мастер-классы, научные опыты, творческие лаборатории, организация чтения и литературные встречи – клубы любителей книг, встречи с писателями, драматические постановки, работа в командах над исследованиями, стартапы, социальными инициативами, интеллектуальные игры, медиа- и кинообразование, экспериментальная и робототехническая деятельность).

Активный отдых детей включает комплекс мероприятий, направленный на физическое развитие, укрепление здоровья и повышение выносливости (спортивные игры и соревнования, туристические походы, прогулки на природу, горные восхождения, велосипедные туры, водные развлечения, веревочные парки, полосы препятствий, танцевальные занятия, ритмика, игровые квесты, спортивные эстафеты, катание на лошадях, уход за ними, игры в парке, активные развлечения на детских площадках).

Оздоровительный отдых детей включает комплекс мероприятий, направленный на укрепление здоровья, физическое развитие и профилактику заболеваний (гимнастика, лечебная физкультура, спортивные игры, плавание, закаливающие процедуры, лечебно-оздоровительные мероприятия, пребывание на свежем воздухе, чередование активности и отдыха, достаточный сон, арт-терапию, занятия по управлению эмоциями, спа-процедуры, трудотерапия (садоводство, работа на природе, уход за растениями), игровая терапия).

В процессе оздоровления детей используются природные ресурсы местности (воздух и солнечное излучение для фототерапии, почва для хождения босиком, лечебные грязи и песок для сухого купания, растительный покров для сенсорных игр, ландшафтные ресурсы для прогулок, водоемы для водного закаливания, лечебные воды).

Организации образования, организующие оздоровление и отдых детей, вправе выбирать направление и формат мероприятий оздоровления и отдыха детей.

Оздоровление детей организуется круглогодично или в период каникул на основании путевок.

Один раз в три года утверждаются региональные программы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с учетом потребностей родителей и детей, экономических условий и особенностей областей, городов и районов.

Программы оздоровления и отдыха разрабатываются с учетом возрастных особенностей, психологического состояния и физической подготовки детей.

Предусмотрено, что местные исполнительные органы ежегодно два раза в год (январь, май) проводят учет организаций образования, организующих оздоровление и отдых детей.

При организации оздоровления и отдыха детей с особыми образовательными потребностями формируется инклюзивная среда и педагогические условия.

Финансирование программ оздоровления и отдыха детей и организаций образования, организующих оздоровление и отдых детей, осуществляется за счет республиканского и местных бюджетов, профсоюзов, международных организаций, родительской платы, частных инвестиций, спонсорской помощи.

Ежегодно до 1 июня местными исполнительными органами формируются областные, городские и районные межведомственные комиссии по организации оздоровления и отдыха детей в летний период, а также по приему готовности к эксплуатации объектов оздоровления и отдыха.

Эффективность деятельности организаций образования, организующих оздоровление и отдых детей, определяется на основе регулярного мониторинга, проводимого межведомственной комиссией, с использованием системы отчетности и механизмов обратной связи от детей, родителей и персонала (включая анкетирование). Проведение анкетирования среди несовершеннолетних допускается при наличии предварительного письменного, информированного согласия родителей или иных законных представителей.

Контроль за организацией оздоровления и отдыха детей осуществляется Министерством просвещения РК, управлениями образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, департаментами санитарно-эпидемиологического контроля областей и городов.

Приказ вводится в действие с 24 октября 2025 года.