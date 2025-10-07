До 208 к 2027 году – количество центров поддержки семьи увеличивают в Казахстане

Заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос сообщил о планах по увеличению центров поддержки семьи (ЦПС), передает корреспондент Zakon.kz.

Центры поддержки семьи помогают сохранению брака, разрешению семейных конфликтов и профилактике бытового насилия, а также являются ключевыми звеньями в системе оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Стоит отметить, что до принятия соответствующих законодательных изменений деятельность ЦПС осуществлялась в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования и в основном сводилась к оказанию консультационных услуг, без углубленного сопровождения семей", – написал Жумангарин.

По его словам, к сегодняшнему дню количество ЦПС выросло с 33 до 131, теперь планируется увеличение их числа до 208 к 2027 году.

"Ранее рассмотрение обращений занимало 15-20 дней, теперь благодаря новому подходу сроки значительно сокращены. Сформированы мобильные группы, проводятся выезды, выстроено межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, здравоохранения, образования и соцзащиты. С марта текущего во всех ЦПС внедрена цифровая система FSM Social, где зафиксировано 44 540 обращений, оказано 19 613 консультационных услуг, назначено 8 749 мер поддержки семьи", – отметил вице-премьер.

Также сообщается, что на комплексном сопровождении находится 15 102 семьи.

Ранее мы писали об уменьшении количества разводов в стране.