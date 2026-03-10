#Референдум-2026
Общество

Общественность Шымкента выражает полную поддержку проводимой политике Касым-Жомарта Токаева

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:23 Фото: elbasylibrary.gov.kz
Шымкент демонстрирует пример сплоченности и поддержки государственного курса. На днях ветераны и активисты города выразили признательность главе государства за внимание к развитию региона и реализацию концепции "Слышащего государства".
"Именно диалог власти и общества стал фундаментом для экономического рывка и укрепления веры в будущее. Важным шагом на этом пути стало проведение референдума — решение президента вынести судьбоносные вопросы на всенародный референдум", – подчеркнул член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана Қуаныш Айтаханов.

Шымкент всегда считался городом с особым южным темпераментом, но сегодня он все чаще упоминается как пример динамичного роста. За масштабными стройками и новыми предприятиями стоит системный политический курс. В своем обращении к главе государства Касым-Жомарту Токаеву представители общественности подчеркнули: "В народе говорят: "То, что не исходит от сердца, не достигнет сердца". Руководствуясь этим, мы сочли важным выразить те искренние чувства, что живут в сердцах людей".

"В обращении отмечено, что стабильность мегаполиса – это результат прямой связи между государством и обществом. Сегодня городские власти выстраивают работу в тесном контакте с населением, что позволяет оперативно решать наболевшие вопросы. Шымкентцы благодарны президенту за постоянную поддержку города и за его искреннее стремление знать чаяния простого народа", – сказал руководитель шымкентского городского филиала Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Кенжехан Төлебаев.

Особое внимание уделено защите государственности и сохранению мира. Авторы обращения отмечают, что в ответственные моменты президент проявляет мудрость и стойкость, ставя интересы страны превыше всего.

"Мирная жизнь казахстанцев – это результат взвешенных решений и ответственности за судьбу народа. Шымкент стал одним из локомотивов индустриализации, где слова главы государства не расходятся с делом. Это укрепляет уверенность людей в завтрашнем дне и позволяет Казахстану уверенно противостоять глобальным экономическим вызовам", – отметил заслуженный деятель Республики Казахстан, юрист, доктор юридических наук Бекет Тұрғараев.

В обращении ветераны и активисты подчеркивают, что именно через референдум и прямое решение народа закладывается прочный фундамент государственности. В народе говорят: "Говори о добре хорошего человека – и благодать его приумножится". Следуя этой мудрости, общественность Шымкента выражает полную поддержку проводимой политике и желает Касым-Жомарту Токаеву достигать поставленных целей вместе со своим народом, укрепляя авторитет Казахстана на мировой арене.

Айсулу Омарова
