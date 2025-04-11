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События

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 11:31 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент. Об этом 11 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Фото: akorda.kz

"В ходе рабочей поездки глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Акорды.

Фото: akorda.kz

Ранее с рабочим визитом Касым-Жомарт Токаев побывал в Узбекистане. Там глава государства принял участие и выступил на саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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