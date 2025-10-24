Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на мероприятии по случаю Дня Республики

Акорда опубликовала полный текст выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые участники!

Поздравляю всех с главным праздником нашей страны – Днем Республики!

Стало хорошей традицией в преддверии этого национального праздника чествовать в Акорде наших достойных граждан.

В этом году наша страна подошла к важному рубежу – 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Именно в этот день была возрождена традиция нашей многовековой государственности, ввысь взметнулось знамя нашей Независимости. Восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух. Поэтому эту дату можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоятельности нашего народа.

Несомненно, Независимость – это высшая ценность, сберечь и укрепить которую – священный долг каждого казахстанца. Суверенитет – яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа.

Выдающемуся мыслителю Абишу Кекилбаеву принадлежат слова: "Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады" ("Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеждой в будущее, смогут достичь успехов").

Мы выражаем благодарность всем государственным и общественным деятелям, которые оставили неизгладимый яркий след в истории нашей страны на всех ее этапах. Мы их никогда не забудем.

В то же время мы уверенно смотрим в будущее и стремимся достичь высоких целей. За эти годы мы добились немалых достижений.

Казахстан как суверенное государство получил признание мирового сообщества. Мы оформили границы, создали основы государственности и обеспечили безопасность страны.

Укрепилось наше единство, благодаря сплоченности и согласию мы смогли достойно преодолеть все испытания.

Сегодня весь мир, являясь свидетелем роста и процветания нашей страны, проявляет к нам свое уважение. Очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей. Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным нами путем.

В последние годы в стране был предпринят ряд важных шагов, направленных на повышение благосостояние народа.

С 2019 года проводятся масштабные реформы. Казахстан вступил на путь обновления.

По результатам общенационального референдума в Конституцию были внесены изменения. Расширились полномочия Парламента, возросла ответственность Правительства. Учрежден Конституционный суд.

Институт Уполномоченного по правам человека получил конституционный статус.

С июля этого года начала функционировать система кассационных судов. Это стало важным шагом на пути укрепления справедливости в обществе.

Осуществляются и другие важные инициативы на пути построения Справедливого Казахстана.

Граждане получили возможность непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу страны.

Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения.

Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% – районных.

Таким образом, система власти претерпела существенные изменения.

В обществе утвердился принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".

Можно прямо сказать, что столь масштабных преобразований в системе государственного управления в данном регионе прежде не было.

Мы сплоченно претворяем в жизнь эффективные политические реформы, благодаря которым в обществе началась глубокая трансформация.

Мы приступили к реализации реформ в очень сложный для всего человечества период. Пандемия, санкционное противостояние мировых держав, разрушение традиционных торговых маршрутов, различные конфликты и войны нанесли огромный ущерб развитию стран по всему миру. Последствия этой ситуации затронули и Казахстан. Однако мы своевременно приняли необходимые меры.

Сохраняя потенциал отечественной экономики, продолжили ее динамичное развитие.

С 2019 года рост экономики страны составил 16 %, в этом году данный показатель приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов. Возможно, и эти цифры удастся превзойти. Это показывает, что Казахстан обладает крупнейшей экономикой в нашем регионе.

ВВП на душу населения увеличился на 47%, достигнув 14 400 долларов. Это один из самых высоких уровней среди стран СНГ.

Объем золотовалютных резервов Казахстана достиг 58 млрд долларов.

За семь лет внешнеторговый оборот увеличился на 83%, на сегодняшний день его объем составляет 142 млрд долларов.

В целях кардинальной модернизации национальной экономики приоритетное внимание уделяется ее диверсификации.

Особый акцент делается на развитие транспортной сферы как стратегически важной отрасли.

Казахстан должен стать главным логистическим центром (хабом) Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности.

В прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык-Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы независимости. Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог.

У нас появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением.

Мы добились значительных успехов и в сфере воздушного транспорта. В этом году было открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы. Однако необходимо и дальше укреплять эту отрасль. Кроме того, следует совершенствовать систему авиационных грузоперевозок (карго).

Также развивается обрабатывающая промышленность, рост которой с начала года составил 7,5%.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике достигла 40%. Предприниматели обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения страны.

Динамичный прирост наблюдается в строительной отрасли. В прошлом году было построено около 19 млн квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за годы Независимости, тысячи семей обрели жилье.

Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. И в текущем году закрома страны обеспечены продовольствием, собрано более 20 млн тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет нашей страны как торгового партнера.

Согласно Конституции, Казахстан – социальное государство. Поэтому мы обязаны в полной мере исполнить эту очень ответственную и почетную миссию. Наша социальная стратегия должна быть эффективной и справедливой.

Реализуется программа "Национальный фонд – детям", ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения.

Мы стремимся стать передовой нацией. Для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, прежде всего, необходимо развивать образование и науку. Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз.

В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов.

Также приняты комплексные меры по улучшению здоровья нации.

С 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в три раза. Введено в строй 927 медицинских объектов.

Средняя продолжительность жизни наших граждан превысила 75 лет.

Казахстан должен быть безопасной страной, поэтому принцип "Закон и Порядок" стал основополагающим в нашем обществе. В рамках его реализации мы усилим борьбу с коррупцией, без чего нет никаких оснований говорить о Справедливом Казахстане.

За последние пять лет уровень преступности, в том числе уличной, значительно снизился, а криминогенная обстановка в стране находится под строгим контролем. Снизилось количество случаев бытового насилия. Зарубежные эксперты проявляют повышенный интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

В конечном счете, реализация концепции "Закон и Порядок" является важнейшим инструментом построения светлого будущего нашей страны.

Успешно реализуется общенациональная акция "Таза Қазақстан", которая нашла самый широкий отклик у большинства наших граждан, особенно молодежи.

С прошлого года было очищено около 2,8 млн гектаров территории и высажено более 4 млн деревьев.

Самое главное, что начали меняться экологическое сознание и образ жизни наших граждан.

В целом, можно с уверенностью сказать, что работа, проведенная во всех сферах, приносит свои плоды.

Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Нам обязательно нужно продолжить преобразования.

Этот год стал успешным и даже вдохновляющим для нашей страны.

Наши соотечественники прославились своими достижениями во многих сферах, заслужили высокие награды на международных турнирах. Казахстанские учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных международных образовательных олимпиадах и конкурсах.

Благодаря успехам наших лучших спортсменов, в том числе боксеров, флаг Казахстана не раз поднимался ввысь на мировых аренах. Наша талантливая молодежь популяризирует национальное искусство по всему свету.

Мировое сообщество признает нас нацией, обладающей высоким духом, самобытной культурой, прогрессивным мировоззрением и интеллектом. Несомненно, это стало результатом планомерной и эффективной работы, проводимой на протяжении многих лет.

Теперь же нам нужно не сбавляя темп, двигаться только вперед. Казахстан должен быть Справедливым, Безопасным, Чистым и Сильным государством. Это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан.

Для того чтобы стать передовой страной нам предстоит преодолеть еще немало рубежей.

Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры.

Будущее нашей страны – в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан – Адал азамат. Ответственный гражданин – это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны.

Процветание Казахстана – в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи.

Молодое поколение должно расти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и все государство будет успешным.

Мы должны стать конкурентоспособной нацией. Это, в первую очередь, вопрос качества нации. Наши граждане должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими.

​В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной – нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома.

​Конечная цель реформ, которые мы осуществляем общими силами, – адаптировать Казахстан к новым реалиям, тем самым укрепить суверенитет страны и повысить ее конкурентоспособность.

Мой гражданский долг как главы государства – обеспечить территориальную целостность, независимость и экономическое развитие нашей страны.

​Как вам известно, современный мир вступил в принципиально новый исторический этап. С одной стороны, не утихают конфликты и войны, с другой, стремительно развиваются высокие технологии и искусственный интеллект. Несмотря на столь сложную обстановку, наша страна поступательно развивается. Мы наладили дружественные отношения со всеми странами, наше государство признано как надежный партнер. Благодаря этому мы привлекаем значительные инвестиции в энергетику, транспорт, логистику, информационные технологии, сельское хозяйство и другие отрасли.

​В нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии. Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения.

Большим успехом можно назвать недавнее открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я обратил особое внимание на ключевые международные проблемы и высказал ряд предложений. В мире должна быть установлена система справедливых международных отношений, учитывающая интересы всех стран.

Казахстан как ответственный и влиятельный член мирового сообщества продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику.

Уважаемые соотечественники!

Мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана – страны возможностей и прогресса.

В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране. Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы.

Все наши предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. А в том, что наша страна должна развиваться, идти вперед никаких сомнений нет и не может быть. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента.

Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы.

По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции.

При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью.

Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов.

Во всей нашей политике и практических решениях будем твердо придерживаться принципов защиты долгосрочных национальных интересов и безопасности государства, его развития и прогресса.

В Послании мною четко заявлено о необходимости перехода к пропорциональной системе выборов в однопалатный Парламент.

Формирование однопалатного Парламента только по партийным спискам будет способствовать институциональному укреплению партий, их системной работе с избирателями, а значит пойдет на пользу нашей государственности. В этом нет никакого регресса или отказа от демократических принципов. В моем предложении присутствует здравый политический смысл, продиктованный искренней заботой о нашей стране.

На региональном же уровне, где имеют место прямые, регулярные контакты граждан с властью, свою активную работу и полезную роль должны показать маслихаты и акиматы.

За последние годы мы значительно расширили институт прямой выборности. Она была введена сначала для акимов сел, затем – для акимов районов и потом для городов областного значения.

Поэтому в Казахстане практически каждый месяц проходят различные электоральные кампании, такая политическая практика применительно к нашему региону является уникальной.

Нам всем нужно присмотреться к этому новому явлению с точки зрения целесообразности, если имеются нежелательные последствия, нужно принять меры.

Реформы – это живой процесс, здесь нет места излишнему консерватизму.

Считаю, что на местном уровне надо сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: по любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам. Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь.

Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности, о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество.

Национальный суверенитет только тогда становится реальным и воспринимается как таковой другими государствами, если в самой стране ее граждане искренне переживают за будущее своего Отечества, делают все возможное для его развития, занимаясь, казалось бы, малыми, но по сути очень важными делами, например, озеленением или уборкой мест своего проживания, по мере возможности препятствуя нарушениям общественного порядка, включая вандализм и бытовое хамство.

Такое ответственное отношение к себе, к своей семье, к родной стране мы видим в больших и малых достижениях соотечественников, которые демонстрируют подлинный патриотизм.

Каждый год мы становимся свидетелями настоящих триумфов наших граждан в различных сферах. Эти успехи отражают созидательный потенциал народа, мотивируют молодежь на такие же вдохновляющие поступки, укрепляющие национальный дух.

Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским "единорогом", то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке.

Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди – будущее нашей страны.

Молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность – важной чертой национального характера.

Это говорит о том, что при поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, наши дети и внуки могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке.

Но довольствоваться единичными историями успеха никак нельзя.

Поэтому перед Правительством поставлена задача создания самой современной, эффективной экосистемы, которая будет помогать перспективным казахстанским стартапам высоко котироваться на мировых рынках.

По уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах. Это, конечно, радует, но самое главное – не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям.

Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства.

Здесь Казахстан ни в коем случае не должен отстать от передовых глобальных тенденций, в противном случае, можем оказаться в крайне незавидном положении, в арьергарде мирового развития со всеми тяжелейшими последствиями для подрастающих поколений.

Работа началась. Запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе "Казахтелекома", стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы.

Стратегическая задача – за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну.

Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана.

Следует срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал – основой конкурентоспособности страны.

В эпоху искусственного интеллекта разного рода возможности множатся в геометрической прогрессии, обязательно появятся новые отрасли и новые формы бизнеса. Это "золотой шанс" для мыслящей, активной молодежи.

Государство и общество должны поддержать молодые таланты, и мы будем делать это.

В повестке дня стоит актуальная задача – воспитание граждан в духе экономического патриотизма. Речь идет о поддержке отечественных производителей, об инвестировании в идеи и стартапы наших предпринимателей и потреблении их продукции. В этом тоже проявляется гражданская солидарность.

В настоящее время растет количество наших национальных брендов. Национальный продукт, прежде всего, представляет нашу страну во всем мире. Поэтому знак Made in Qazaqstan должен стать олицетворением качества и доверия.

Рост интереса иностранных граждан к нашим товарам – это показатель того, что отечественный бизнес успешно развивается.

Наши компании выходят на глобальный рынок, расширяют свою деятельность и представляют Казахстан как динамично развивающуюся, передовую страну.

​Добросовестных предпринимателей по праву следует считать гражданами, воплощающими свой патриотизм в конкретные дела. Ведь они упорным трудом создают множество рабочих мест и вносят большой вклад в повышение благосостояния народа.

Поддержка представителей малого и среднего бизнеса остается приоритетом государственной политики.

​В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса.

Я дал конкретные поручения премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства. Для того, чтобы налоговая реформа не сказалась на самочувствии бизнеса, Правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями.

​Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями.

Только общими усилиями государства, бизнеса, всего общества мы сможем построить Справедливый Казахстан.

Наша страна уверенно стоит на ногах, экономика показывает положительную динамику, получает высокие кредитные рейтинги со стороны международных финансовых институтов. Но мировой опыт свидетельствует, что экономические реформы сопровождаются социальными издержками. Наша задача – успешно осуществить запланированные преобразования без ущерба внутренней стабильности.

Моя принципиальная позиция заключается в том, что ключевые показатели экономического развития – это повышение благосостояния и качества жизни граждан.

В целом, государство последовательно решает имеющиеся проблемы. Исходим из того, что главное – это результат, а не самореклама.

Создается среда, или, как сейчас принято говорить, экосистема, в которой каждый гражданин благодаря своему трудолюбию и знаниям мог бы проявить себя и построить успешную деловую, творческую или государственную карьеру. Поэтому Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей.

Всегда говорил и повторю еще раз: наше главное богатство – это образованные, активные люди. Каждый гражданин своими успехами и трудолюбием вносит весомую лепту в процветание страны.

Мы должны гордиться добропорядочными гражданами, поддерживать их как подлинных патриотов, потому что именно они укрепляют общенациональную солидарность, мотивируют наших граждан к покорению профессиональных и духовных высот.

Таким образом, мы должны уважать созидательный дух граждан Казахстана и всячески поддерживать этот позитивный процесс. Стремление к высоким целям во имя страны должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Мечтать и ставить цели – это очень правильно. Однако не стоит забывать, что нынешняя эпоха – это время конкретных действий.

Поэтому надо приносить пользу стране, думать о ее будущем. Настоящий патриотизм – это и есть преданность Родине не на словах, а на деле.

​Сейчас наша страна находится только в начале очень сложного пути. Мы должны сплотиться и поддерживать друг друга, избавиться от таких негативных качеств, как зависть и недоброжелательность. Лишь в наших руках – сделать Казахстан сильным, развитым и передовым государством. У нас достаточно возможностей и потенциала для этого: наша экономика – устойчива, наша земля – плодородна, наша вера в светлое будущее – непоколебима, а наши граждане, несомненно, – умелы и талантливы.

​Как говорится, "төртеу түгел болса, төбедегі келеді" ("тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины"). Если мы как нация хотим достичь больших высот, то, прежде всего, должны быть едиными, проявлять солидарность и уважение друг к другу. Живя в одной стране, на нашей общей земле, мы не должны скатываться до конфликтов и раздоров.

Обесценивание чьего-то труда, высмеивание чьего-то мнения, очернение кого-то – это поступки, чуждые развитому, цивилизованному обществу, и даже постыдные, за них придется держать ответ перед обществом и законом.

Обсуждение в интернете, начавшееся с одной темы, порой перерастает в бесконечную дискуссию, и это превращается в явление, которое можно назвать "очень опасной общественной болезнью". От такой болезни мы должны избавляться.

Уважаемые участники!

35-летие Декларации о государственном суверенитете – важнейший исторический рубеж.

Опыт многих стран показывает, что такие документы сохраняют свое значение на протяжении веков, становясь незыблемым фундаментом гражданского самосознания.

Поэтому Декларация о суверенитете – это один из столпов нашей государственности, олицетворение созидательных устремлений нашего народа.

С самого первого дня провозглашения суверенитета наша страна неизменно следует избранному пути укрепления государственности и повышения благосостояния народа. Это единственно правильная стратегия.

Недаром говорят: "труд – источник благополучия". Мы всегда должны оказывать уважение ответственным и конкурентоспособным гражданам и поддерживать их.

Важно построить общество, в котором рабочие профессии получают достойную оценку.

В нашей стране немало граждан, добившихся признания благодаря своему доблестному труду.

Сегодня в этом зале присутствует Мурат Кенесович КАРАЖУМАНОВ.

Посвятив неустанной трудовой деятельности около 45 лет, он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства. Талантливый механизатор делится своим богатым опытом с молодыми специалистами, для которых он служит ориентиром на жизненном пути. Более 30 представителей семьи Каражумановых работают в аграрной отрасли, их общий трудовой стаж превышает 600 лет.

Поэтому я принял решение присвоить Мурату Кенесовичу Каражуманову звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

В Год рабочих профессий мы чествуем тех, кто своим усердным трудом содействует прогрессу Казахстана.

В этот знаменательный день мы воздаем должное Сергею Петровичу ЧЕРНОБАЮ – заслуженному шахтеру и полному кавалеру знака "Шахтерская слава", ставшему настоящей легендой угольной отрасли нашей страны.

Он яркий представитель большой трудовой династии, в которой все – родители, супруга, дети – связали свои судьбы с этой поистине героической профессией. Общий трудовой стаж этой славной семьи превышает 150 лет – это не просто красивая цифра, а летопись трудовой доблести и профессиональной преемственности. Уверен, династия Чернобаев продолжит вносить большой вклад в развитие страны и станет символом верности делу и неиссякаемой силы трудовых традиций.

Сергею Петровичу ЧЕРНОБАЮ присваивается высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

В этом зале находится Александр Анатольевич КАСИЦИН – полный кавалер ордена "Еңбек Даңқы", крупный специалист, прошедший путь от зоотехника до главы одного из передовых агропромышленных хозяйств страны. ТОО "Галицкое" добивается выдающихся показателей, вкладывая большие ресурсы в преображение села и заботу о тружениках.

За заслуги перед Родиной Александр Анатольевич КАСИЦИН награждается высшим орденом "Отан".

Олицетворением подлинного патриотизма и преданности делу является заслуженный журналист Казахстана Сергей Васильевич ХАРЧЕНКО.

Признанный мастер печатного слова, мудрый руководитель, талантливый преподаватель, он внес и продолжает вносить значительный вклад в развитие отечественной журналистики и воспитание подрастающего поколения.

Сергей Васильевич ХАРЧЕНКО стал кавалером ордена "Барыс" I степени.

Всем известно имя выдающегося археолога Зейноллы САМАШЕВА. Он открыл Берельский курган, считающийся уникальным достоянием нашей цивилизации, и внес большой вклад в его глубокое изучение. Это открытие, несомненно, вывело историческую науку на совершенно новый уровень.

А известный ученый-картограф Мухит-Ардагер СЫДЫКНАЗАРОВ принимает активное участие в расширении представлений о нашей истории.

Учитывая вклад этих ученых в развитие отечественной науки, я решил присудить им Государственную премию имени Ахмета Байтурсынулы. Сегодня данная премия вручается впервые.

Орденом "Барыс" ІІ степени награждается прославленный спортсмен Шавкат РАХМОНОВ, он много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом.

В этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана.

Ассамблея – уникальная структура, незыблемый символ нашего нерушимого единства. Ее члены неустанно трудятся во имя укрепления стабильности в стране.

Укрепление согласия и сплоченности в обществе – это и есть проявление подлинного патриотизма.

Сегодня я вручу орден "Ел бірлігі" представителям нескольких этнокультурных центров нашей страны.

Культура – залог духовной самостоятельности нации. Поэтому мы с неизменным уважением относимся к тем, кто посвятил свою жизнь служению искусству.

За выдающиеся достижения в духовной сфере звание "Қазақстанның Халық әртісі" присвоено известным деятелям искусств Болату АБДИЛМАНОВУ, Тамараасар ЖАНҚҰЛ, Шынар ЖАНЫСБЕКОВОЙ.

За большой вклад в развитие культуры звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" удостоены Нина ЖМЕРЕНЕЦКАЯ, Бахыт ХАДЖИБАЕВ, Зарина АЛТЫНБАЕВА и Айгерім АЛТЫНБЕК.

Обладателем звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" стал также Иван Сауэр, который внес значительную лепту в развитие сельскохозяйственной отрасли.

Примите эти высокие государственные награды как знак искренней признательности и глубокого уважения народа.

Сегодня в соответствии с моим Указом высокие государственные награды будут вручены сотням граждан, представляющих все регионы. Выражаю всем им искреннюю признательность.

Дорогие друзья!

Для нашей страны труд представителя каждой профессии, будь то медик – хранитель здоровья нации или учитель – наставник подрастающего поколения, сельский труженик или заводской рабочий, имеет особое значение.

Это незыблемый постулат любого цивилизованного общества.

Сегодня, в канун нашего национального праздника – Дня Республики, я от всей души благодарю всех соотечественников, которые своим добросовестным трудом вносят свой вклад в процветание страны.

Пусть становится сильнее наша государственность, пусть крепнет наш суверенитет!

Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя!

Желаю всем благополучия и успехов!