Академическое сообщество Алматы призывает принять участие в предстоящем референдуме

Ведущие высшие учебные заведения Алматы и яркие представители научной среды выступили с обращением к жителям города с призывом принять участие в предстоящем республиканском референдуме.

Инициативу поддержали ученые, академики, молодые ученые, преподаватели, представители профессорско-преподавательского состава, сотрудники вузов, а также студенческое сообщество.





По словам представителей академической среды, участие граждан в референдуме является важным проявлением гражданской ответственности и вовлеченности в общественно-политическую жизнь страны. Президент Национальной академии наук Республики Казахстан Ақылбек Күрішбаев особо подчеркнул значимость предстоящего голосования:

"Новая Конституция – это путь стратегического развития. Сейчас время не борьбы мускулов, а борьбы умов. Голосую за будущее страны".

Призыв к единству и широкому участию граждан прозвучал и от вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадилдаева:





"В жизни страны намечается большое событие – референдум. Призываю всех объединиться и принять в нем участие".

В вузах отмечают, что подобные события позволяют каждому гражданину выразить свою позицию по вопросам развития государства.

Преподаватели подчеркивают, что университеты традиционно являются площадками для формирования активной гражданской позиции молодежи, а участие студентов в общественно значимых процессах способствует развитию культуры диалога и ответственности за будущее страны. Проректор по учебной и учебно-методической работе КазНАИ им. Т. Жургенова Ергобек Шынгыс отметил, что "эти конституционные нормы придают новый импульс и являются ярким отражением общественного согласия".

В ряде алматинских вузов проходят встречи, обсуждения и разъяснительные мероприятия, посвященные предстоящему референдуму. Представители университетского сообщества призывают горожан не оставаться в стороне и прийти на избирательные участки в день голосования.

По их мнению, участие в референдуме – это возможность для каждого гражданина внести свой вклад в принятие важных решений и проявить свою гражданскую позицию.