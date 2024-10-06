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В Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница

В Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:19 Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы
Труженик тыла, 99-летняя жительница Наурызбайского района Алматы Камиля Косумова лично приняла участие в республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Камиля Косумова посетила избирательный участок №511, расположенный в Казахском научно-исследовательском институте защиты и карантина растений.

"Сегодня для страны исторический день. И я, как представитель старшего поколения, решила принять участие в референдуме и отдать свой голос. Это очень важно для будущего наших детей и внуков", – сказала долгожительница.


Напомним, 6 октября проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании одними из первых, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

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