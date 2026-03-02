Алматинская интеллигенция призывает принять участие в референдуме

В Алматы известные общественные деятели, представители культуры, науки, образования и спорта выразили свою позицию по предстоящему референдуму, назвав его историческим событием, напрямую влияющим на будущее страны.

По их мнению, предстоящий плебисцит – это не просто политическая процедура, а важный этап в развитии независимого Казахстана.

Так, Халық Қаһарманы Сат Токпакбаев отметил, что верховенство прав человека укрепляет правовые основы государства, а государственный и общественный деятель Нурлан Оразалин обратил внимание на стратегическое значение документа.

Представители алматинской интеллигенции особо подчеркнули социальную направленность предлагаемых изменений. По их словам, документ стал более понятным и ориентированным на человека.

"Социальный характер нашей новой Конституции стал более четким, она стала ближе к народу", – отметил Смагул Елубай.

Новая Конституция рассматривается как основополагающий документ, определяющий стратегический курс государства на долгосрочную перспективу, сказал заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды.

"Примечательно, что Конституция впервые была написана на государственном языке", – подчеркнул он.

Особое значение предстоящему референдуму придали и деятели искусства. Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева обратилась к гражданам с призывом принять участие в голосовании.

"15 марта – важный день для нашей страны. Приходите и сделайте свой выбор", – сказала она.

Внимание на ключевых аспектах проекта Новой Конституции также акцентировали казахстанские деятели: Жан Байжанбаев, Гульнара Дусматова, Азамат Сатыбалды, Карагоз Сулейменова, Шынар Аскарова, Назым Кызайбай, Тауекел Муслим и многие другие.