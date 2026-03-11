#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Аким Павлодарской области призвал земляков принять участие в референдуме

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:27 Фото: акимат Павлодарской области
Асаин Байханов напомнил, что голос каждого жителя области – это не просто гражданская позиция, а вклад в будущее.
Наша страна сегодня стоит на пороге важного политического шага, который во многом определит будущее Казахстана. 15 марта состоится республиканский референдум – событие, которое станет частью нашей общей истории.



Призываю всех жителей Павлодарской области принять активное участие в республиканском референдуме!

Голос каждого из вас – это не просто гражданская позиция. Это вклад в будущее нашей страны, в будущее наших детей и следующих поколений.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким области Абай призвал жителей принять участие в референдуме
22:56, 11 марта 2026
Аким области Абай призвал жителей принять участие в референдуме
Аким Павлодарской области обратился к землякам
13:28, 26 июля 2024
Аким Павлодарской области обратился к землякам
В Павлодарской области аким призвал жителей сохранять спокойствие
06:45, 19 ноября 2023
В Павлодарской области аким призвал жителей сохранять спокойствие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: