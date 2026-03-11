Аким Павлодарской области призвал земляков принять участие в референдуме

Асаин Байханов напомнил, что голос каждого жителя области – это не просто гражданская позиция, а вклад в будущее.

Наша страна сегодня стоит на пороге важного политического шага, который во многом определит будущее Казахстана. 15 марта состоится республиканский референдум – событие, которое станет частью нашей общей истории.













Призываю всех жителей Павлодарской области принять активное участие в республиканском референдуме!





Голос каждого из вас – это не просто гражданская позиция. Это вклад в будущее нашей страны, в будущее наших детей и следующих поколений.