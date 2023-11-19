В Павлодарской области аким призвал жителей сохранять спокойствие

Аким Павлодарской области Асаин Байханов призвал жителей области воздержаться от выхода на улицу, сообщает Zakon.kz

"В связи сильным порывом ветра(более 20 м/с) прошу вас, по возможности, воздержаться от выхода на улицу. По области есть факты срывов кровель с различных зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев. Силы ДЧС и коммунальных служб активизированы для ликвидации последствий природной стихии и работают в усиленном режиме. Все работы проведем в максимально короткие сроки. Прошу сохранять спокойствие", - написал Байханов в Instagram.

В ДЧС региона создан штаб, работает телефон горячей линии: +7 7182 32-36-92.

Сообщалось, что некоторые районы в Павлодаре осталась без тепла, горячей воды и света.

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