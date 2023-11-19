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Законодательство РК

В Павлодарской области аким призвал жителей сохранять спокойствие

В Павлодарской области аким призвал сохранять спокойствие Фото: freepik
Аким Павлодарской области Асаин Байханов призвал жителей области воздержаться от выхода на улицу, сообщает Zakon.kz

"В связи сильным порывом ветра(более 20 м/с) прошу вас, по возможности, воздержаться от выхода на улицу. По области есть факты срывов кровель с различных зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев. Силы ДЧС и коммунальных служб активизированы для ликвидации последствий природной стихии и работают в усиленном режиме. Все работы проведем в максимально короткие сроки. Прошу сохранять спокойствие", - написал Байханов в Instagram.

В ДЧС региона создан штаб, работает телефон горячей линии: +7 7182 32-36-92.

Сообщалось, что некоторые районы в Павлодаре осталась без тепла, горячей воды и света.

Ранее мы писали, что непогода бушует во многих областях РК. Из-за снега и тумана движение закрыли на трассах Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В Петропавловске коммунальщики перешли на усиленный режим работы. В Астане во время сильного ветра на женщину упал забор. В Карагандинской области ураганный ветер сорвал крыши многоэтажки. 

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Елена Вебер
Павлодарская область
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