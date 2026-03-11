Аким Алматинской области Марат Султангазиев обратился к жителям региона

Предстоящий референдум – это не просто политическое событие, это момент личной ответственности перед историей и будущими поколениями.

В такие периоды особенно важно укреплять роль закона, который служит гарантом стабильности и справедливости в нашем обществе.

Наш регион всегда был оплотом порядка, где верховенство права и сопричастность к судьбе родного края являются естественным проявлением гражданского долга.