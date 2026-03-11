#Референдум-2026
Общество

Ветераны Кокшетау заявили о поддержке референдума на встрече с акимом

Аким Акмолинской области с жителями, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 19:20 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Ветераны Кокшетау заявили о поддержке проведения референдума в ходе встречи с акимом региона.

В ходе встречи с ветеранами в Центре активного долголетия глава региона Марат Ахметжанов подробно рассказал о процедуре проведения референдума, ответил на все интересующие вопросы и подчеркнул важность участия каждого гражданина в принятии решений, влияющих на будущее страны.

"Конституция – это не просто Основной закон. Это фундамент нашей Независимости, гарант справедливости, прав и свобод каждого гражданина. Это документ, который определяет, каким будет Казахстан завтра. Голос каждого – это выражение нашей гражданской позиции и ответственности перед будущими поколениями. От нашего выбора зависит, каким будет государство, в котором будут жить наши дети и внуки, именно поэтому так важно не оставаться в стороне", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Ветераны активно участвовали в диалоге, делились своими взглядами и поддержали проведение референдума, отметив необходимость выражения своего мнения.

"Акмолинцы всегда отличались высокой гражданской ответственностью и сплоченностью. Наш регион – это люди труда с активной жизненной позицией, которые понимают ценность стабильности, развития и общественного согласия. Мы вложили свою жизнь, все знания в развитие городов и сел, и не можем оставаться в стороне, когда в нашей стране происходят политические события такого масштаба", – отметил председатель совета ветеранов КУАМа Есболат Дюсенбаев.

В завершение встречи аким поблагодарил ветеранов за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что их участие в референдуме станет примером для молодежи и других жителей областного центра.

Канат Болысбек
