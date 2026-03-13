Нейросети для заводов и госорганов: в университете Павлодара открыли лабораторию ИИ

В одном из крупных университетов региона заработала лаборатория искусственного интеллекта, где IT‑специалисты будут разрабатывать проекты, способные облегчить работу не только самого вуза, но и выйти за его пределы, помогая заводам и государственным учреждениям, сообщает Zakon.kz.

Новая лаборатория станет точкой отсчета для реализации цифровых решений и IT‑продуктов. На базе университета будущие программисты уже создали сообщество, которое объединило около тридцати молодых людей, готовых к выполнению серьезных задач.

Фото: пресс-служба вуза

Фото: пресс-служба вуза

Как рассказал магистрант специальности "Информационные системы" Азизбек Татенов, это пространство откроет студентам и молодым исследователям путь к практическим исследованиям в таких направлениях, как машинное обучение, аналитика данных, компьютерное зрение, автоматизация и разработка интеллектуальных решений.

Фото: пресс-служба вуза

"Лаборатория оборудована девятью современными моноблоками iMac с процессором M4, 256 гигабайтами встроенной памяти и 16 гигабайтами оперативной – общей стоимостью около 10 миллионов тенге. Новая техника даст возможность обучать нейронные сети и создавать модели, открывая широкие перспективы для студентов‑айтишников. Это пространство станет полноценной экосистемой для воплощения стартапов и проектов – от зарождения идеи до выхода на рынок и привлечения инвестиций", – рассказал Азизбек Татенов.

Проект был релизован в рамках исполнения поручений президента Республики Казахстан Касым‑Жомарта Токаева, направленных на развитие цифровизации и технологий ИИ.

Лаборатория необходима и для инициативы программы AI-Sana – уникального акселератора, направленного на развитие навыков в области искусственного интеллекта среди студентов.

В вузе планируется разработка восьми ИИ-агентов, которые будут упрощать работу преподавателей и сотрудников. Сейчас формируются идеи, и, возможно, появятся проекты и для других сфер региона. Например, представители прокуратуры области обратились к студентам с запросом создать агента-психолога.

Уже есть примеры, подтвердившие свою эффективность. Один из них – приложение, которое может заменить визит к терапевту: пользователь подробно описывает свои симптомы, а система на основе искусственного интеллекта предлагает возможные диагнозы, определяет факторы риска и варианты лечения. Если речь идет о кожных заболеваниях, достаточно сфотографировать проблемные участки, чтобы получить предварительное заключение.

Фото: пресс-служба вуза

Еще один проект под названием Neuro News вошел в число победителей Meta LLaMA Accelerator Kazakhstan – программы для разработчиков, стартапов и IT-специалистов, работающих с искусственным интеллектом.

Проект Умурзака Нурдаулета, Станислава Кириченко и Ислама Куленова – это веб-приложение Neuro News, генерирующее новости с помощью искусственного интеллекта. Приложение включает инклюзивные функции: голосовой помощник, озвучивание текста, контрастную тему для людей с дальтонизмом.

По словам Станислава Кириченко, сегодня главная трудность – это переизбыток информации в интернете. Ежедневно компании, редакции и журналисты сталкиваются с огромным потоком новостей, мнений и фактов, которые необходимо обрабатывать. Команда TOU предложила доверить рутинные процессы искусственному интеллекту, чтобы освободить время для творческой работы.

"Мы ставили перед собой цель не просто участвовать, а победить и доказать, что способны реализовать сильную идею. В процессе возникла задача – сделать продукт удобным и доступным для людей с инвалидностью. Мы добавили инклюзивные функции, чтобы каждый мог читать и слушать новости. Сейчас нам удается автоматизировать работу редакций примерно на 60 процентов", – отметил Станислав.

Команда планирует расширять проект, внедрять поддержку нескольких языков с помощью искусственного интеллекта, создавать аудиоверсии новостей в формате подкастов, совершенствовать генерацию контента и адаптировать интерфейс под голосовое управление. Кроме того, рассматривается перспектива сотрудничества с редакциями, если появятся необходимые ресурсы и интерес со стороны СМИ.

А студенты информационных технологий разработали ассистента для преподавателей, тем самым облегчив их работу.

По словам руководителя колледжа информационных технологий Серика Джартыбаева, за два года система Teacher Assistant показала высокую эффективность. Автоматизированная проверка промежуточных и итоговых экзаменов экономит время и минимизирует влияние человеческого фактора. Автором Teacher Assistant стал бывший студент Артем Устименко, а над проектом работали Даниил Барт, Илья Кривошапов и Данил Древов.

"В колледже действует творческая группа и центр прикладных исследований по нейросетям и искусственному интеллекту. Teacher Assistant – это интеллектуальный помощник преподавателя, который оценивает работу студентов, формирует полный анализ с указанием сильных и слабых сторон и предлагает итоговое решение. Преподаватель лишь перепроверяет результат, что значительно экономит время", – отметил Серик Джартыбаев.

Кроме того, в колледже разработаны программы для подготовки к IELTS и автоматического составления расписания. Эти проекты уже получили признание на республиканских и международных хакатонах. Работу павлодарских студентов положительно оценили коллеги из Южной Кореи и Китая. В 2025 году представители колледжей региона встречались с ведущими специалистами по ИИ, где презентовали Teacher Assistant. Зарубежные эксперты были впечатлены, а сам проект представили и в Китае. Несмотря на активный обмен опытом, ниша разработки остается уникальной.

Современные решения студентов и преподавателей внедрены и в систему образования области. Так, программа Uirme, созданная в колледже, позволяет отслеживать посещаемость кружков и секций школьниками в реальном времени. Прозрачность данных исключает приписки и делает систему максимально открытой.

Стоит отметить, что несколько лет назад колледж отказался от традиционных дипломных и курсовых работ. Теперь студенты проходят демонстрационные экзамены на компьютере: пишут программы и демонстрируют практические навыки. Все экзамены фиксируются на видео, что полностью исключает возможность списывания.

Сейчас коллектив работает над 23 новыми проектами. Среди них платформа "Balam", которая автоматически подбирает гранты и стипендии для студентов, а также система NasaAirGuard, использующая спутниковые данные NASA для мониторинга качества воздуха.

В числе разработок – Face‑ID для контроля доступа, AGRO Chain, обеспечивающая взаимодействие сельского хозяйства с инвесторами, и "Педагог ИИ", позволяющий автоматизировать проверку заданий промежуточной и итоговой аттестации по стандартам WSC. Кроме того, создается MiracleAssistantAI – помощник для планирования индивидуальной траектории обучения, чат‑бот для формирования сбалансированного питания и мобильное приложение IELTS Master для подготовки к экзамену.

Впереди у студентов еще много работы, и каждая из инициатив направлена на решение актуальных задач образования и технологий.