Общество

Куда уезжают казахстанцы и кто приезжает в страну: теряет ли РК на миграции

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:37 Фото: pexels
В Казахстане третий год подряд фиксируется положительное миграционное сальдо, сообщает Zakon.kz.

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 13 марта 2026 года рассказали, что в 2025 году в страну прибыло 23 761 человек, тогда как число выбывших составило 7608 человек. Положительное сальдо внешней миграции составило 16 153 человека.

"По сравнению с 2024 годом число выбывших из Казахстана уменьшилось на 40,2%, число прибывших в страну сократилось на 18,9%", – отметили в ведомстве.

Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ. На их долю приходится 81,8% всех прибывших и 71,8% выбывших. Среди других стран наибольшее число прибывших зафиксировано из Китая, Монголии и Германии, тогда как чаще всего граждане выезжали в Германию, Польшу и США.

Наибольшее число прибывших на постоянное место жительства выбрали Алматинскую область – 5754 человека, город Алматы – 4068 человек и Мангистаускую область – 3562 человека.

Больше всего выбывших из страны зафиксировано в Карагандинской области – 1451 человек, городе Алматы – 757 человек и Восточно-Казахстанской области – 685 человек.

Основная доля выбывших и прибывших из-за рубежа в возрасте 35-39 лет. Среди прибывших и выбывших преобладают лица с техническим и экономическим образованием.

"Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с 2024 годом увеличилась на 13,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: в городах Астане (87 459 человек), Алматы (33 126 человек), Шымкенте (15 130 человек) и Алматинской области (12 110 человек)", – резюмировали в Бюро.

Ранее в полиции назвали обстоятельство, когда человек автоматически перестает быть гражданином Казахстана.

