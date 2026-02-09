#Казахстан в сравнении
Сколько людей приехали в Казахстан и сколько покинули страну в 2025 году

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 20:42 Фото: pixabay
По итогам января-декабря 2025 года миграционное сальдо Казахстана составило 16,2 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 9 февраля в Бюро национальной статистики, за отчетный период в страну прибыли 23,8 тыс. человек, выбыли – 7,6 тыс.

По сравнению с 2024 годом миграционная активность снизилась: число прибывших уменьшилось на 20,7%, выбывших – на 40,5%. Несмотря на это, чистый миграционный прирост сохранился за счет более резкого сокращения оттока населения.

Основной миграционный обмен по-прежнему приходится на страны СНГ. В 2025 году на них пришлось 81,8% всех прибывших в Казахстан и 71,8% выбывших. В структуре въездной миграции наибольшую долю составили этнические казахи и русские, в выездной – русские и казахи.

Внутренняя миграция, напротив, продемонстрировала рост. Численность межрегиональных переездов увеличилась на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. Положительное сальдо внутренней миграции зафиксировано в четырех регионах – в Астане, Алматы, Шымкенте и Алматинской области. Наибольший приток населения пришелся на столицу, где миграционный прирост превысил 87 тыс. человек.

Отрицательное сальдо межрегиональной миграции сохранилось в большинстве областей, включая Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области, что отражает продолжающуюся концентрацию населения в крупнейших городских агломерациях страны.

Ранее мы писали о том, как изменилась стоимость жизни в Казахстане в начале 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
