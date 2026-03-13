Казахстанцы стали осторожнее в покупках: что происходит с торговлей

Торговля в Казахстане продолжает расти, однако темпы увеличения оборота немного снизились. При этом оптовые продажи растут быстрее розничных, что может говорить о более сдержанном потребительском спросе, сообщает Zakon.kz.

Рост торговли замедляется

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, индекс физического объема (ИФО) по отрасли "Торговля" в январе–феврале 2026 года составил 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в январе–феврале 2025 года показатель достигал 106%.

Замедление заметно и по отдельным сегментам. ИФО оптовой торговли составил 103,8%, тогда как год назад он достигал 106,6%. В розничной торговле показатель составил 102,6% против 104,7% годом ранее.

Примечание. Индекс физического объема показывает, насколько вырос или снизился реальный объем продаж товаров по сравнению с прошлым годом, если исключить влияние инфляции. Показатель выше 100% означает увеличение объема торговли.

Оптовики – основа торговли

Структура торговли в Казахстане остается смещенной в сторону оптового сегмента. На него приходится 67,1% всего оборота отрасли, тогда как доля розничной торговли составляет 32,5%.

В январе–феврале 2026 года объем оптовой торговли достиг 6540,5 млрд тенге, что на 3,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В структуре оптового оборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения – их доля составляет 78,1%.

Традиционно более трети всей оптовой торговли страны сосредоточено в Алматы – 38,1%. Далее следуют Астана – 16,7%, Атырауская область – 12,4% и Карагандинская область – 5%.

Розница растет заметно медленнее

Объем розничной торговли в январе–феврале 2026 года составил 3164,1 млрд тенге, что на 2,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

При этом внутри сегмента динамика отличается. Продажи через торговые предприятия выросли на 3,7%, тогда как реализация товаров индивидуальными предпринимателями, включая торговлю на рынках, снизилась на 1%.

Основной оборот розницы формируют предприятия частной формы собственности. С начала года их продажи составили 2761,7 млрд тенге, или 87,3% всего объема. На компании иностранной формы собственности пришлось 402,4 млрд тенге, или 12,7%.

Основной рост обеспечили продукты

Структура продаж показывает заметную разницу между сегментами товаров.

Доля продовольственных товаров в розничной торговле составляет 29,6%, тогда как непродовольственные товары занимают 70,4%.

Однако именно продукты обеспечили основной рост. Их продажи увеличились на 9,1% по сравнению с январем–февралем прошлого года. Продажи непродовольственных товаров выросли лишь на 0,2%.

Экономист Руслан Султанов считает, что такая динамика может говорить о сдержанном потребительском спросе.

По его словам, в январе–феврале 2026 года внутренняя торговля Казахстана продолжала расти, однако ее структура по-прежнему указывает на слабую связь с активным потреблением. Оптовая торговля растет быстрее розничной, а основной вклад в динамику розничного оборота обеспечивают продукты питания.

"Оптовая торговля продолжила расти быстрее розничной, что говорит о сохранении опоры на закупки бизнеса, пополнение запасов и оборот непродовольственных и производственно-технических товаров". Руслан Султанов

И в конце отметим, что лидером по объему розничной торговли был и остается город Алматы, на который приходится 31,2% всего оборота. Далее следуют Астана – 13,1%, Карагандинская область – 8,4% и Восточно-Казахстанская область – 5,6%.

Таким образом, торговля в Казахстане продолжает расти, однако структура этого роста показывает более осторожное поведение покупателей. Основная динамика формируется за счет оптовых закупок и продаж продуктов питания, тогда как спрос на непродовольственные товары остается слабым.

