Общество

Фальшивые купюры и давление: мошенники атакуют водителей автобусов Уральска

фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 01:42
В Уральске водителей общественного транспорта предупредили о новой схеме мошенничества с использованием фальшивых купюр и психологического давления. Злоумышленники расплачиваются подделками крупного номинала и намеренно торопят водителей при выдаче сдачи, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" 14 марта 2026 года, по информации специалистов отдела ЖКХ Уральска, схема мошенничества обычно выглядит следующим образом: в конце поездки пассажир передает водителю крупную купюру и просит быстро выдать сдачу.

При этом он может торопить водителя, отвлекать разговором или создавать ощущение срочности. В результате водитель выдает сдачу настоящими деньгами, а позже выясняется, что переданная купюра была поддельной.

Водителей просят быть максимально внимательными при приеме наличных. Перед тем как выдать сдачу, необходимо внимательно осмотреть купюру и по возможности проверить ее подлинность. Также рекомендуется не поддаваться на просьбы поторопиться и потратить несколько секунд на проверку денег.

Для повышения безопасности водителям советуют:

  • по возможности использовать безналичную оплату;
  • тщательно проверять крупные купюры;
  • сохранять спокойствие и не спешить при расчетах с пассажирами.

Если водитель заподозрил, что ему передали поддельную купюру, рекомендуется постараться зафиксировать информацию о пассажире и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Также водителей просят предупреждать коллег о подобных случаях, чтобы предотвратить распространение мошенничества и избежать финансовых потерь.

Ранее мы писали о казахстанке, которую мошенники убедили срочно снять деньги со счетов. Подробнее об этом – здесь.

Канат Болысбек
Читайте также
Мошенник из Уральска рассчитывался в магазинах сувенирными купюрами
01:07, 13 декабря 2025
Мошенник из Уральска рассчитывался в магазинах сувенирными купюрами
В Турции изъяли партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд
00:39, 11 июня 2023
В Турции изъяли партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд
В Уральске супруги-мошенники предлагали фальшивые схемы обналичивания денег
19:35, 21 февраля 2025
В Уральске супруги-мошенники предлагали фальшивые схемы обналичивания денег
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
