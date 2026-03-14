Фальшивые купюры и давление: мошенники атакуют водителей автобусов Уральска
Как пишет издание "Мой город" 14 марта 2026 года, по информации специалистов отдела ЖКХ Уральска, схема мошенничества обычно выглядит следующим образом: в конце поездки пассажир передает водителю крупную купюру и просит быстро выдать сдачу.
При этом он может торопить водителя, отвлекать разговором или создавать ощущение срочности. В результате водитель выдает сдачу настоящими деньгами, а позже выясняется, что переданная купюра была поддельной.
Водителей просят быть максимально внимательными при приеме наличных. Перед тем как выдать сдачу, необходимо внимательно осмотреть купюру и по возможности проверить ее подлинность. Также рекомендуется не поддаваться на просьбы поторопиться и потратить несколько секунд на проверку денег.
Для повышения безопасности водителям советуют:
- по возможности использовать безналичную оплату;
- тщательно проверять крупные купюры;
- сохранять спокойствие и не спешить при расчетах с пассажирами.
Если водитель заподозрил, что ему передали поддельную купюру, рекомендуется постараться зафиксировать информацию о пассажире и сообщить об этом в правоохранительные органы.
Также водителей просят предупреждать коллег о подобных случаях, чтобы предотвратить распространение мошенничества и избежать финансовых потерь.
