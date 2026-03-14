Фальшивые купюры и давление: мошенники атакуют водителей автобусов Уральска

В Уральске водителей общественного транспорта предупредили о новой схеме мошенничества с использованием фальшивых купюр и психологического давления. Злоумышленники расплачиваются подделками крупного номинала и намеренно торопят водителей при выдаче сдачи, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" 14 марта 2026 года, по информации специалистов отдела ЖКХ Уральска, схема мошенничества обычно выглядит следующим образом: в конце поездки пассажир передает водителю крупную купюру и просит быстро выдать сдачу.

При этом он может торопить водителя, отвлекать разговором или создавать ощущение срочности. В результате водитель выдает сдачу настоящими деньгами, а позже выясняется, что переданная купюра была поддельной.

Водителей просят быть максимально внимательными при приеме наличных. Перед тем как выдать сдачу, необходимо внимательно осмотреть купюру и по возможности проверить ее подлинность. Также рекомендуется не поддаваться на просьбы поторопиться и потратить несколько секунд на проверку денег.

Для повышения безопасности водителям советуют:

по возможности использовать безналичную оплату;

тщательно проверять крупные купюры;

сохранять спокойствие и не спешить при расчетах с пассажирами.

Если водитель заподозрил, что ему передали поддельную купюру, рекомендуется постараться зафиксировать информацию о пассажире и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Также водителей просят предупреждать коллег о подобных случаях, чтобы предотвратить распространение мошенничества и избежать финансовых потерь.

