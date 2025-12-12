#Казахстан в сравнении
Общество

Мошенник из Уральска рассчитывался в магазинах сувенирными купюрами

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 01:07 Фото: pexels
В Уральске полицейские раскрыли многоэпизодное мошенничество с использованием сувенирных банковских билетов, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, с октября по ноябрь злоумышленник расплачивался в торговых точках купюрами номиналом 5 000, 10 000 и 20 000 тенге, которые внешне напоминали настоящие деньги. Благодаря сходству с подлинными банкнотами он вводил продавцов в заблуждение и получал товары незаконным способом.

В полиции отметили, что подозреваемый задержан и доставлен в отдел для дальнейших следственных действий. В его отношении начато досудебное расследование.


Правоохранительные органы призвали граждан проявлять бдительность при расчетах наличными. Покупателям и продавцам рекомендуют проверять качество бумаги, водяные знаки и другие защитные элементы купюр. В случае обнаружения поддельных или сомнительных денег гражданам следует незамедлительно сообщать в полицию по номеру "102".

В полиции напомнили, что использование сувенирных купюр при расчетах квалифицируется как мошенничество и влечет уголовную ответственность.

А ранее о новой схеме мошенничества предупредила казахстанцев Генпрокуратура.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
