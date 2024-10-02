Автомошенницу из Астаны лишили свободы за "развод" почти на 5 млн тенге

Казахстанка решила оригинально заработать, размещая фиктивные объявления о продаже автозапчастей в крупнейшем онлайн-приложении. Однако авантюра обошлась жительнице Астаны лишением свободы на три года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации столичной прокуратуры за 2 октября 2024 года, "предпринимательца" обещала потерпевшим отправить в различные города запасные части к автомобилям. Затем отправляла им фиктивные договора купли-продажи с банковскими реквизитами. После получения денежных средств по традиционной схеме переставала отвечать на звонки.

В результате злоумышленница обманула 32 человека, нажившись на 4,8 млн тенге.

"Она осуждена к трем годам лишения свободы. С нее в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Приговор вступил в законную силу.

Также специалисты разместили обращение. Они рекомендует жителям и гостям столицы быть бдительными, убеждаться в достоверности предлагаемых услуг.

Ранее стало известно об аналогичной истории: 22-летняя жительница Жезказгана решила подзаработать, но работа через интернет лишила ее свободы. Казахстанку приговорили к 10 годам.