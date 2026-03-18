Весеннее тепло до +17°С ждет Алматы, Шымкент зальют дожди, а в Астане – 10-градусные морозы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 19-21 марта 2026 года. Из него следует, что Алматы ждет весеннее тепло до +17°С, Шымкент зальют дожди, а в Астане ожидаются 10-градусные морозы, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 19 марта: переменная облачность, без осадков. Туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С.

21 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С. Прогноз погоды по Алматы 19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +13+15°С.

21 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Шымкенту 19 марта: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С.

