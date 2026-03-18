#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Общество

Весеннее тепло до +17°С ждет Алматы, Шымкент зальют дожди, а в Астане – 10-градусные морозы

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 15:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 19-21 марта 2026 года. Из него следует, что Алматы ждет весеннее тепло до +17°С, Шымкент зальют дожди, а в Астане ожидаются 10-градусные морозы, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 марта: переменная облачность, без осадков. Туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С.
  • 20 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +5+7°С.
  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +13+15°С.
  • 20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.
  • 21 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 марта: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.
  • 20 марта: переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С.

, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 15:06
Морозы до -12°С, снег и жара до +33: каким будет апрель в Алматы

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане потеплеет до +23°C. Подробнее о погоде на 19-21 марта 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
15:25, Сегодня
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
14:54, Сегодня
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
14:52, Сегодня
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
14:17, Сегодня
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: