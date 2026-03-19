Общество

Жить без долгов научили почти 30 тысяч человек в области Жетысу

Фото: pixabay
Финансовая грамотность становится новым трендом в области Жетысу, сообщает корреспондент Zakon.kz. В 2025 году масштабы проекта "Қарызсыз қоғам" выросли в регионе втрое, охватив десятки тысяч жителей региона – от студентов до пенсионеров.

Вопрос закредитованности населения остается одной из острых социальных тем. Однако цифры говорят сами за себя: если в 2024 году основы управления личным бюджетом в области Жетысу достигали 10 тысяч человек, то по итогам 2025 года количество выпускников программы достигло 29 846 человек.

Проект перестал быть просто курсом лекций, превратившись в полноценную систему социальной поддержки. Обучение проходят самые разные слои населения: молодежь, студенты и курсанты, домохозяйки и пенсионеры, граждане из социально уязвимых категорий.

Участников учат не просто "экономить", а внедрять в жизнь системный подход: соблюдать жесткий баланс между доходами и расходами, избавляться от привычки импульсивных покупок и, что самое важное, формировать "подушку безопасности".

Особое внимание уделили тем, кто уже оказался в "долговой яме". Для граждан с просрочкой по кредитам более 90 дней эксперты проводили индивидуальные консультации. Специалисты не просто советовали, а детально анализировали платежеспособность каждой семьи, помогая составить план реструктуризации долгов и оптимизировать бытовые траты.

"Проект вырос из партийной инициативы в востребованную государственную программу. За каждой решенной проблемой стоят судьбы людей, у которых укрепляется вера в завтрашний день", – рассказал председатель филиала партии AMANAT по области Жетысу Арыстанғали Арын.

Доступность обучения обеспечивается гибридным форматом. Жители отдаленных сел могут регистрироваться и получать консультации через платформу qogamfin.kz, в то время как в городах активно проходят живые семинары и тренинги.

Результаты программы видно на личных примерах. Жительница региона Салтанат Малибекова делится своим опытом:

"Пятидневный семинар полностью изменил мой взгляд на деньги. Я научилась дисциплине и планированию. Проект научил меня ответственности за каждый тенге. Я поставила перед собой цели, такие как покупка квартиры, дальнейшее развитие. И главное, я научилась жить без долгов".

"Қарызсыз қоғам" сегодня – это проект, где не просто идет учеба. Здесь человек получает не разовую помощь, а инструменты для долгосрочного финансового благополучия.

Лина Малахова
Читайте также
"Қарызсыз қоғам": более 2 тысяч человек обучились финграмоте в области Жетісу
17:40, 21 октября 2024
"Қарызсыз қоғам": более 2 тысяч человек обучились финграмоте в области Жетісу
550 тысяч школьников и студентов повысят финансовую грамотность – AMANAT
09:37, 18 июля 2024
550 тысяч школьников и студентов повысят финансовую грамотность – AMANAT
В Карагандинской области по проекту "Қарызсыз қоғам" сотни семей получили поддержку
12:40, 01 октября 2025
В Карагандинской области по проекту "Қарызсыз қоғам" сотни семей получили поддержку
Читайте также
Дагестанский казах получил бой на UFC в Баку
14:08, Сегодня
Дагестанский казах получил бой на UFC в Баку
Матч "Кайрат - "Реал" в ЛЧ стал одним из самых просматриваемых событий по ТВ в 2025 году
13:52, Сегодня
Матч "Кайрат - "Реал" в ЛЧ стал одним из самых просматриваемых событий по ТВ в 2025 году
КФФ может принять шокирующее для Нани и Мозеса решение
13:32, Сегодня
КФФ может принять шокирующее для Нани и Мозеса решение
Елена Рыбакина "довела до слёз" мировой теннис из-за милого видео
13:18, Сегодня
Елена Рыбакина "довела до слёз" мировой теннис из-за милого видео
