Жить без долгов научили почти 30 тысяч человек в области Жетысу

Финансовая грамотность становится новым трендом в области Жетысу, сообщает корреспондент Zakon.kz. В 2025 году масштабы проекта "Қарызсыз қоғам" выросли в регионе втрое, охватив десятки тысяч жителей региона – от студентов до пенсионеров.

Вопрос закредитованности населения остается одной из острых социальных тем. Однако цифры говорят сами за себя: если в 2024 году основы управления личным бюджетом в области Жетысу достигали 10 тысяч человек, то по итогам 2025 года количество выпускников программы достигло 29 846 человек.

Проект перестал быть просто курсом лекций, превратившись в полноценную систему социальной поддержки. Обучение проходят самые разные слои населения: молодежь, студенты и курсанты, домохозяйки и пенсионеры, граждане из социально уязвимых категорий.

Участников учат не просто "экономить", а внедрять в жизнь системный подход: соблюдать жесткий баланс между доходами и расходами, избавляться от привычки импульсивных покупок и, что самое важное, формировать "подушку безопасности".

Особое внимание уделили тем, кто уже оказался в "долговой яме". Для граждан с просрочкой по кредитам более 90 дней эксперты проводили индивидуальные консультации. Специалисты не просто советовали, а детально анализировали платежеспособность каждой семьи, помогая составить план реструктуризации долгов и оптимизировать бытовые траты.

"Проект вырос из партийной инициативы в востребованную государственную программу. За каждой решенной проблемой стоят судьбы людей, у которых укрепляется вера в завтрашний день", – рассказал председатель филиала партии AMANAT по области Жетысу Арыстанғали Арын.

Доступность обучения обеспечивается гибридным форматом. Жители отдаленных сел могут регистрироваться и получать консультации через платформу qogamfin.kz, в то время как в городах активно проходят живые семинары и тренинги.

Результаты программы видно на личных примерах. Жительница региона Салтанат Малибекова делится своим опытом:

"Пятидневный семинар полностью изменил мой взгляд на деньги. Я научилась дисциплине и планированию. Проект научил меня ответственности за каждый тенге. Я поставила перед собой цели, такие как покупка квартиры, дальнейшее развитие. И главное, я научилась жить без долгов".

"Қарызсыз қоғам" сегодня – это проект, где не просто идет учеба. Здесь человек получает не разовую помощь, а инструменты для долгосрочного финансового благополучия.