"Қарызсыз қоғам": более 2 тысяч человек обучились финграмоте в области Жетісу

Реализуемый партией Amanat социальный проект "Қарызсыз қоғам" охватил с начала 2024 года в области Жетісу 2288 человек, которые, обучившись на курсах по финансовой грамотности, получили соответствующие сертификаты, сообщает Zakon.kz.

По мнению руководителя проекта в регионе Замзагуль Сламбековой, в результате анализа, проведенного среди участников проекта, выяснилось, что большинство из них, а именно 67,65%, или 1548 человек, имеют кредитные обязательства. При этом структура кредитного портфеля следующая:

36,15% имеют один активный кредит;

21,20% – два кредита;

6,64% – три кредита;

3,67% заемщиков обременены более чем тремя кредитами;

3,23% закредитованных участников сталкиваются с просроченными платежами, превышающими 90 дней.

"Эти данные свидетельствуют о недостаточной финансовой грамотности среди сельского населения, которое не ведет регулярный учет своих доходов и расходов, не планирует семейный и личный бюджеты и не создает финансовые планы или "подушки" безопасности. Многие не знают о преимуществах депозитных вкладов, не осведомлены о сумме основного долга, переплатах и процентных ставках по своим кредитам, что часто приводит к тому, что их расходы превышают доходы. Также распространены беззалоговые потребительские займы и беспроцентные рассрочки, которые ухудшают кредитную историю и увеличивают финансовую нагрузку", – отметила спикер.

Фото: пресс-служба проекта "Қарызсыз қоғам" по области Жетісу

В ответ на эти вызовы финансовые эксперты Жетісу провели обширную работу и оказали консультационные услуги, которые уже продемонстрировали свою эффективность в повышении уровня финансовой грамотности и улучшении управления личными финансами среди сельского населения.

"Индивидуальные консультации с финансовыми экспертами дали участникам возможность подробно разобраться в различных аспектах финансового управления и предпринимательства. Это включало темы, начиная от регистрации на государственном портале enbek.kz и запуска собственного бизнеса, до управления долговыми обязательствами и внесудебного банкротства. Помимо этого, важной частью индивидуального консультирования стал анализ условий банковских депозитов, их роли в формировании личного капитала, что помогло участникам осознать важность депозитных продуктов для достижения долгосрочных финансовых целей", – считает Замзагуль Сламбекова.

Фото: пресс-служба проекта "Қарызсыз қоғам" по области Жетісу

Дополнительная поддержка со стороны юристов, включая анализ кредитной истории и советы по снижению долговой нагрузки, только усилила ценность проекта для его участников.

"Участники также получили ценную информацию обо всех доступных инструментах для развития бизнеса, включая программы нефинансовой и финансовой поддержки предпринимательства. Благодаря индивидуальным консультациям участники могли выбрать наиболее подходящие программы и совместно с экспертами разрабатывать бизнес-планы", – добавила Замзагуль Сламбекова.

Фото: пресс-служба проекта "Қарызсыз қоғам" по области Жетісу

Напомним, в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проекта "Қарызсыз қоғам", в рамках которого население страны повышает свою финансовую грамотность. Глава государства поручил партии Amanat совместно с правительством масштабировать проект. В текущем году во всех 17 регионах страны и трех городах республиканского значения план обучения составляет 750 тыс. человек.