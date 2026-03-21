10 иностранцев выдворили за пределы РК североказахстанские полицейские

В Северо-Казахстанской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", которое проводилось с 17 по 20 марта, сообщает Zakon.kz.

За 4 дня сотрудники миграционной службы выявили 14 случаев незаконного использования иностранной рабочей силы – преимущественно на частных строительных объектах. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщает ДП СКО.

"Всего полицейские зарегистрировали 132 нарушения правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Казахстан. По решению суда 10 человек выдворены за пределы страны. Также к ответственности привлечены 104 гражданина Казахстана. Чаще всего принимающие лица не уведомляют в положенный срок уполномоченные органы о пребывании у них гостей из-за рубежа", – говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что принимаемые меры направлены прежде всего на профилактику правонарушений, защиту законных интересов граждан РК и обеспечение стабильности в обществе.

