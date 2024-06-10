279 иностранцев задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024". В рамках мероприятия полицейские выявили 279 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства, передает Zakon.kz.

30 из задержанных по решению суда выдворены из страны, сообщили в пресс-службе ДП региона.

"За осуществление незаконной трудовой деятельности привлечены 123 иностранца и 36 работодателей. Также за неуведомление о прибытии к ним иностранцев привлечены 109 граждан Республики Казахстан. Сокращены сроки пребывания 49 иностранцам". Начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков

Также в ходе рейдов полицейские выявили и задержали еще 14 иностранцев. Из них семерых задержали на территории картонно-рубероидного завода в одном из ИП города Павлодара, работавших в качестве разнорабочих без разрешительных документов.

Еще семь нелегальных разнорабочих задержали на строительном объекте вблизи одного из сел Павлодарского района.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей и 14 иностранцев составлены административные протоколы за нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения и направлены в суд.

Ранее из Жамбылской области выдворили 30 иностранцев.